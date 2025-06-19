Трамп: WSJ понятия не имеет, что я думаю по поводу Ирана

Президент США Дональд Трамп прокомментировал публикацию The Wall Street Journal об утвержденном плане американской атаки на Иран. В материале говорилось, что господин Трамп одобрил план, но пока не отдал приказ о его реализации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«The Wall Street Journal понятия не имеет, что я думаю по поводу Ирана!»,— написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Накануне на вопрос о том, принял ли Дональд Трамп решение об атаке на ядерные объекты Ирана, он ответил: «Я могу это сделать, могу и не сделать». По данным WSJ, возможной целью США может стать иранский завод по обогащению урана Фордо. Эксперты утверждают, что его можно уничтожить только 12-тонными бомбами GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator, сброшенными с американских стратегических бомбардировщиков (израильская авиация не сможет доставить такие бомбы). Источники Bloomberg также утверждают, что США готовятся нанести удары по Ирану в ближайшие дни.

Подробнее — в материале «Ъ» «В состоянии повышенной бомбоготовности».

Лусине Баласян