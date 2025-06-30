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Коммерсантъ FM
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2003

13 января. Альманах «Коммерсантъ—Первый рейтинг»

13 января 2003 года вышел первый номер альманаха «Коммерсантъ-Рейтинг» (не путать c издававшейся в 1997 году газетой «Коммерсантъ-Рейтинг). Этот иллюстрированный ежегодник, выходивший под руководством Алексея Алексеева, сочетал в себе черты Книги рекордов Гиннесса и справочника «Who is Who», объединяя самые популярные рейтинги, выходившие за год в изданиях ИД «Коммерсантъ».

Со второго (2004 года) номера ежегодник получил представительство на «Первом канале» (его материалы анонсировались в одном из январских выпусков телепередачи «Воскресное время») и стал называться «Коммерсантъ—Первый рейтинг». В 2009 году «Первый рейтинг» не вышел в связи с кризисом.

Алексей Алексеев в 2004 году

Алексей Алексеев в 2004 году

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Алексей Алексеев в 2004 году

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Алексей Алексеев окончил исторический факультет Ростовского государственного университета. Свою первую заметку в газету «Коммерсантъ-Daily» написал в марте 1993 года. С тех пор стал постоянным автором и спецкором газеты, а позднее — журналов «Домовой», «Коммерсантъ-Власть», «Коммерсантъ-Деньги» и различных приложений.

17 марта. Приложение «Коммерсантъ-Спорт»

Первый номер «Коммерсантъ-Спорта», бесплатного еженедельного приложения к газете «Ъ», вышел 17 марта 2003 года.

В приложении писали не только о тех видах спорта, которые освещались и в ежедневных выпусках газеты, но и об экстремальных, было больше спортивной аналитики, репортажей, рассказов о звездах спорта, было много больших и красивых фотографий.

С коммерческой точки зрения проект не оправдал себя и в июле 2006 года был закрыт. Редактором приложения был многолетний руководитель отдела спорта Грант Косян.

Грант Косян в 2008 году

Грант Косян в 2008 году

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Грант Косян в 2008 году

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Грант Косян окончил историко-филологический факультет Института стран Азии и Африки при МГУ, специалист по Афганистану. С ноября 1983 года по ноябрь 1984-го работал военным переводчиком в Кандагаре.

С декабря 1992 года писал в «Ъ» о спорте. Возглавляет отдел спорта «Ъ» с момента его создания в январе 1997 года.

журнал «Власть»

Ценный кадр

Тони Блэр (слева) и Владимир Путин 29 апреля 2003 года

Тони Блэр (слева) и Владимир Путин 29 апреля 2003 года

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Тони Блэр (слева) и Владимир Путин 29 апреля 2003 года

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В апреле в Россию приехал английский премьер Тони Блэр. Президент Владимир Путин во время встречи осыпал его градом колкостей по поводу участия Великобритании в войсковой операции в Ираке. Ироничная улыбка не сходила с его лица. В какой-то момент Блэр даже прервал переводчика и сказал, что пора бы перестать пререкаться.

5 мая в журнале «Коммерсантъ-Власть» была опубликована фотография со следующей подписью: 29 апреля Владимир Путин принял в Ново-Огарево Тони Блэра и много шутил с гостем.

Шуточность встречи подчеркивал костюм российского президента, сшитый, судя по всему, еще для Бориса Ельцина.

Кремль немедленно отреагировал на иронию, причем даже жестче, чем Блэр: у фотокорреспондента Дмитрия Азарова, сделавшего кадр, немедленно начались проблемы с аккредитацией. Разумеется, подпись к фото была редакционная, и Дмитрий никакого отношения к ней не имел, но в такие подробности Кремль не вдавался. О судьбе портного «Ъ» до сих пор ничего не известно.

14 июля. Я убит у забора

Днем 5 июля корреспондент Кирилл Вишнепольский отправился в Тушино на рок-фестиваль «Крылья». В 14:52 смертница, которая стояла в очереди за билетами чуть впереди Кирилла, взорвала на себе «пояс шахида» с 500 граммами пластита. Погибли 14 человек. Кириллу повезло.

Фото: Илья Питалев, Коммерсантъ

Фото: Илья Питалев, Коммерсантъ

На следующее утро он в больничной палате ответил на вопросы работников прокуратуры, а потом немедленно лег за компьютер — делать репортаж в номер:

Как легкораненый, я не смог сразу пробиться в скорую. Лег на траву, закрыл глаза. «Гляди-ка, шампиньон!» — произнес удивленный мужской голос. «Самый настоящий»,— подтвердила невидимая женщина. Я открыл глаза. Рядом из земли действительно пер мощный гриб. Пара натуралистов неторопливо удалялась в сторону входа на Тушинское поле...

Терроризм в новейшей истории России

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газета «Коммерсантъ», журнал «Власть»

Осень. Четыре масти государственной власти

Осенью 2003 года издательский дом «Коммерсантъ» осуществил два совместных проекта с телепрограммой «Намедни» (НТВ). В первом из них — «Соединенные карты Америки. Четыре масти американской власти» — мы представили читателям и телезрителям колоду из 36 карт, на каждой из которых был изображен один член правящей элиты США, отнесенный в соответствии с принадлежностью к властным группировкам к той или иной масти (пики, трефы, бубны, червы).

Михаил Ходорковский объявлен иностранным агентом

Михаил Ходорковский объявлен иностранным агентом

Михаил Ходорковский объявлен иностранным агентом

Затем по тому же принципу уже в рамках проекта «Колода Российской Федерации» были рассортированы и ведущие отечественные политики, также поделенные на четыре масти — «семья» (червы), «питерские» (трефы), либералы (бубны) и силовики (пики).

Сортировка производилась объективно, несмотря на настойчивые телефонные звонки некоторых ньюсмейкеров, просивших, чтобы их сделали хотя бы «девяткой».

Проект пользовался невероятным успехом, а «Колода Российской Федерации», выпущенная в виде настоящей колоды весьма ограниченным тиражом, немедленно стала раритетом.

журнал «Деньги»

Октябрь. Самогонные хроники

Однажды журналисты «Ъ» Николай Полуэктов, Павел Преженцев и Алексей Ходорыч решили заняться делом. Собственным. И не нашли ничего лучшего, как выйти на высококонкурентный алкогольный рынок с оригинальным продуктом — самогоном. То есть самогон на рынке, конечно, был, но бренда, который продавался бы в супермаркетах, не было. В этом они стали первыми.

А затем, вспомнив о своих профессиональных навыках, сочли необходимым поделиться накопленной информацией с читателями, и в октябре 2003 года «Деньги» начали публиковать «Самогонные хроники».

Это был первый в России опыт, когда создатели бизнеса шаг за шагом рассказывали о его становлении, не скрывая своих ошибок и неудач.

А самогон производится и продается до сих пор.

газета «Коммерсантъ», журнал «Власть»

3 ноября. Арест Ходорковского (объявлен иноагентом)

25 октября в новосибирском аэропорту был задержан Михаил Ходорковский (объявлен иноагентом). Через три дня Генпрокуратура распространила по каналам агентства «Интерфакс» объемный документ под названием «Справка по уголовному делу №18/41–03», в котором детально описывались преступления, инкриминируемые Ходорковскому (объявлен иноагентом) и совладельцу ЮКОСа Платону Лебедеву, задержанному еще 2 июля.

Чтобы у читателей не осталось никаких вопросов по поводу убедительности доводов обвинения, газета «Коммерсантъ» опубликовала эту справку целиком, не пожалев целого газетного разворота.

Ну а о том, каковы были истинные мотивы инициаторов разгрома ЮКОСа и какие ожидались последствия для страны в целом, подробно рассказал журнал «Власть», вышедший 3 ноября с обложкой «Они сажались за родину».

Фотогалерея

«Дело ЮКОСа»

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1997 год. Михаил Ходорковский (объявлен иностранным агентом) стал совладельцем нефтяной компании ЮКОС. На тот момент она была второй по величине нефтяной компанией в России, а по запасам нефти — первой

1997 год. Михаил Ходорковский (объявлен иностранным агентом) стал совладельцем нефтяной компании ЮКОС. На тот момент она была второй по величине нефтяной компанией в России, а по запасам нефти — первой

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

2002 год. В западноевропейской печати появилась серия статей, в которой руководителей ЮКОСа обвинили в отмывании денег. Публикации возникли после того, как французские налоговые службы нашли швейцарские банковские счета Елены Коллонг-Поповой, через которые прошли сотни миллионов долларов. По ее утверждениям, эти счета открыты по просьбе одного из владельцев ЮКОСа Алексея Голубовича (на фото)

2002 год. В западноевропейской печати появилась серия статей, в которой руководителей ЮКОСа обвинили в отмывании денег. Публикации возникли после того, как французские налоговые службы нашли швейцарские банковские счета Елены Коллонг-Поповой, через которые прошли сотни миллионов долларов. По ее утверждениям, эти счета открыты по просьбе одного из владельцев ЮКОСа Алексея Голубовича (на фото)

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

2003 год, февраль. На встрече представителей крупного бизнеса с президентом Владимиром Путиным Михаил Ходорковский (объявлен иностранным агентом) обвинил в коррупции госкомпанию «Роснефть», приведя в пример покупку небольшой нефтяной компании «Северная нефть» за баснословную по тем временам сумму $600 млн. В ответ Владимир Путин напомнил, что ЮКОС имел проблемы с налогами (хотя и не уточнил какие), и поинтересовался, как нефтяная компания получила «сверхзапасы»

2003 год, февраль. На встрече представителей крупного бизнеса с президентом Владимиром Путиным Михаил Ходорковский (объявлен иностранным агентом) обвинил в коррупции госкомпанию «Роснефть», приведя в пример покупку небольшой нефтяной компании «Северная нефть» за баснословную по тем временам сумму $600 млн. В ответ Владимир Путин напомнил, что ЮКОС имел проблемы с налогами (хотя и не уточнил какие), и поинтересовался, как нефтяная компания получила «сверхзапасы»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

2003 год, апрель. ЮКОС объявил о слиянии с компанией «Сибнефть», на тот момент контролировавшейся Романом Абрамовичем

2003 год, апрель. ЮКОС объявил о слиянии с компанией «Сибнефть», на тот момент контролировавшейся Романом Абрамовичем

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

2003 год, июль. Министерство РФ по налогам и сборам провело повторную проверку НК ЮКОС по вопросам уплаты налогов в 2000–2003 годах. В результате этой проверки на компанию были наложены крупнейшие в российской истории штрафы и пени

2003 год, июль. Министерство РФ по налогам и сборам провело повторную проверку НК ЮКОС по вопросам уплаты налогов в 2000–2003 годах. В результате этой проверки на компанию были наложены крупнейшие в российской истории штрафы и пени

Фото: Юрий Машков / ТАСС

2003 год, июль. Возбуждено уголовное дело о хищениях и уклонении от уплаты налогов структурами, подконтрольными нефтяной компании ЮКОС, от которого впоследствии «отпочковались» десятки уголовных дел. Арестован председатель совета директоров Международного финансового объединения МЕНАТЕП Платон Лебедев

2003 год, июль. Возбуждено уголовное дело о хищениях и уклонении от уплаты налогов структурами, подконтрольными нефтяной компании ЮКОС, от которого впоследствии «отпочковались» десятки уголовных дел. Арестован председатель совета директоров Международного финансового объединения МЕНАТЕП Платон Лебедев

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

2003 год, октябрь. Самолет Михаила Ходорковского (объявлен иностранным агентом) совершил посадку в аэропорту Новосибирска. Как только самолет остановился, он был блокирован сотрудниками ФСБ. В тот же день Ходорковский был доставлен в Москву, предстал перед судом и был помещен в следственный изолятор «Матросская Тишина»

2003 год, октябрь. Самолет Михаила Ходорковского (объявлен иностранным агентом) совершил посадку в аэропорту Новосибирска. Как только самолет остановился, он был блокирован сотрудниками ФСБ. В тот же день Ходорковский был доставлен в Москву, предстал перед судом и был помещен в следственный изолятор «Матросская Тишина»

Фото: Коммерсантъ / Григорий Тамбулов  /  купить фото

2004 год. Ряд сотрудников ЮКОСа были обвинены еще и в организации нескольких убийств. Так, например, работник службы безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин, по версии прокуратуры, организовал убийство мэра Нефтеюганска Владимира Петухова в 1998 году — по прямому указанию председателя правления ЮКОСа Леонида Невзлина (на фото, объявлен иностранным агентом)

2004 год. Ряд сотрудников ЮКОСа были обвинены еще и в организации нескольких убийств. Так, например, работник службы безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин, по версии прокуратуры, организовал убийство мэра Нефтеюганска Владимира Петухова в 1998 году — по прямому указанию председателя правления ЮКОСа Леонида Невзлина (на фото, объявлен иностранным агентом)

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

2004 год, декабрь. Deutsche Bank, который возглавлял группу банков, планировавших профинансировать покупку «Юганскнефтегаза», подал в американский суд заявление с просьбой прекратить дело о реорганизации ЮКОСа, обосновав это тем, что компания имела в США незначительные активы и лишь одного работника — Брюса Мизамора. В итоге в феврале 2005 года судья Хьюстонского суда прекратила дело

2004 год, декабрь. Deutsche Bank, который возглавлял группу банков, планировавших профинансировать покупку «Юганскнефтегаза», подал в американский суд заявление с просьбой прекратить дело о реорганизации ЮКОСа, обосновав это тем, что компания имела в США незначительные активы и лишь одного работника — Брюса Мизамора. В итоге в феврале 2005 года судья Хьюстонского суда прекратила дело

Фото: Коммерсантъ / Алексей Мякишев  /  купить фото

2009 год, июль. Экс-премьер-министр России Михаил Касьянов (признан иностранным агентом) передал в ЕСПЧ письменные показания, согласно которым во время неофициальной встречи с тогдашним президентом России Владимиром Путиным тот сказал, что Михаил Ходорковский (объявлен иностранным агентом) «переступил черту», финансируя КПРФ без разрешения Кремля (речь идет о событиях 2003 года)

2009 год, июль. Экс-премьер-министр России Михаил Касьянов (признан иностранным агентом) передал в ЕСПЧ письменные показания, согласно которым во время неофициальной встречи с тогдашним президентом России Владимиром Путиным тот сказал, что Михаил Ходорковский (объявлен иностранным агентом) «переступил черту», финансируя КПРФ без разрешения Кремля (речь идет о событиях 2003 года)

Фото: Коммерсантъ / Александр Щербак  /  купить фото

2010 год, май. Михаил Касьянов (признан иностранным агентом) выступил на процессе по делу ЮКОСа в качестве свидетеля защиты

2010 год, май. Михаил Касьянов (признан иностранным агентом) выступил на процессе по делу ЮКОСа в качестве свидетеля защиты

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

2006 год, март. Московским арбитражным судом было принято решение о начале процедуры банкротства ЮКОСа и назначении в ней временного управляющего, которым стал Эдуард Ребгун (на фото)

2006 год, март. Московским арбитражным судом было принято решение о начале процедуры банкротства ЮКОСа и назначении в ней временного управляющего, которым стал Эдуард Ребгун (на фото)

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

2007 год, август. Московский городской суд приговорил начальника отдела службы безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина (на фото слева) к пожизненному заключению с отбыванием наказания в колонии особого режима

2007 год, август. Московский городской суд приговорил начальника отдела службы безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина (на фото слева) к пожизненному заключению с отбыванием наказания в колонии особого режима

Фото: Коммерсантъ / Григорий Тамбулов  /  купить фото

2011 год, февраль. Опубликовано интервью с Натальей Васильевой, помощником судьи Виктора Данилкина (на фото), в котором она утверждала, что приговор был написан судьями Мосгорсуда и навязан господину Данилкину против его воли. Позднее судья Данилкин в своем интервью заявил, что приговор Михаилу Ходорковскому (объявлен иностранным агентом) и Платону Лебедеву был написан им единолично с соблюдением всех норм закона

2011 год, февраль. Опубликовано интервью с Натальей Васильевой, помощником судьи Виктора Данилкина (на фото), в котором она утверждала, что приговор был написан судьями Мосгорсуда и навязан господину Данилкину против его воли. Позднее судья Данилкин в своем интервью заявил, что приговор Михаилу Ходорковскому (объявлен иностранным агентом) и Платону Лебедеву был написан им единолично с соблюдением всех норм закона

Фото: Коммерсантъ / Александр Подрабинек  /  купить фото

2010 год, декабрь. Судья Хамовнического суда Виктор Данилкин признал Михаила Ходорковского (на фото слева, объявлен иностранным агентом) и Платона Лебедева виновными по ст. 160 и 174 ч. 1 УК РФ в части сделок с нефтью и приговорил каждого из них к 14 годам лишения свободы с учетом ранее отбытого срока

2010 год, декабрь. Судья Хамовнического суда Виктор Данилкин признал Михаила Ходорковского (на фото слева, объявлен иностранным агентом) и Платона Лебедева виновными по ст. 160 и 174 ч. 1 УК РФ в части сделок с нефтью и приговорил каждого из них к 14 годам лишения свободы с учетом ранее отбытого срока

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

2011 год, май. Михаил Ходорковский (объявлен иностранным агентом) и Платон Лебедев подали в Преображенский районный суд Москвы ходатайства об УДО, так как вмененные им статьи предусматривают такую возможность после отбытия половины срока лишения свободы, а из назначенных 13 лет они на тот момент отбыли более 7,5 года

2011 год, май. Михаил Ходорковский (объявлен иностранным агентом) и Платон Лебедев подали в Преображенский районный суд Москвы ходатайства об УДО, так как вмененные им статьи предусматривают такую возможность после отбытия половины срока лишения свободы, а из назначенных 13 лет они на тот момент отбыли более 7,5 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Еще до вынесения приговора по первому уголовному «делу ЮКОСа» Михаил Ходорковский (объявлен иностранным агентом) подал иск в ЕСПЧ. ЕСПЧ, рассматривая этот иск в мае 2011 года, признал, что были нарушены отдельные права Михаила Ходорковского, однако отказался признавать само дело политически мотивированным

Еще до вынесения приговора по первому уголовному «делу ЮКОСа» Михаил Ходорковский (объявлен иностранным агентом) подал иск в ЕСПЧ. ЕСПЧ, рассматривая этот иск в мае 2011 года, признал, что были нарушены отдельные права Михаила Ходорковского, однако отказался признавать само дело политически мотивированным

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

2011 год, сентябрь. ЕСПЧ принял постановление по иску акционеров ЮКОСа с жалобой на действия российских властей — иск был удовлетворен частично

2011 год, сентябрь. ЕСПЧ принял постановление по иску акционеров ЮКОСа с жалобой на действия российских властей — иск был удовлетворен частично

Фото: Vincent Kessler / Reuters

2012 год, декабрь. Президиум Мосгорсуда, рассмотрев дело в надзорном порядке, снизил срок заключения Михаилу Ходорковскому (объявлен иностранным агентом) и Платону Лебедеву с 13 до 11 лет

2012 год, декабрь. Президиум Мосгорсуда, рассмотрев дело в надзорном порядке, снизил срок заключения Михаилу Ходорковскому (объявлен иностранным агентом) и Платону Лебедеву с 13 до 11 лет

Фото: Коммерсантъ / Роман Канащук  /  купить фото

2013 год, декабрь. Президент России Владимир Путин после большой пресс-конференции для журналистов заявил о том, что Михаил Ходорковский (объявлен иностранным агентом) написал прошение о помиловании, в ближайшее время оно будет подписано. При этом адвокаты господина Ходорковского сообщили, что прошение не подавали

2013 год, декабрь. Президент России Владимир Путин после большой пресс-конференции для журналистов заявил о том, что Михаил Ходорковский (объявлен иностранным агентом) написал прошение о помиловании, в ближайшее время оно будет подписано. При этом адвокаты господина Ходорковского сообщили, что прошение не подавали

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

2013 год, декабрь. Владимир Путин подписал указ о помиловании Михаила Ходорковского (объявлен иностранным агентом). В тот же день тот покинул колонию и вылетел в Берлин. Больше в Россию экс-глава ЮКОСа не возвращался

2013 год, декабрь. Владимир Путин подписал указ о помиловании Михаила Ходорковского (объявлен иностранным агентом). В тот же день тот покинул колонию и вылетел в Берлин. Больше в Россию экс-глава ЮКОСа не возвращался

Фото: Коммерсантъ / Александр Яловой

2014 год, январь. Господин Лебедев вышел на свободу 24 января

2014 год, январь. Господин Лебедев вышел на свободу 24 января

Фото: Зураб Джавахадзе / ТАСС

Вскоре после освобождения Платон Лебедев заявил, что займется инвестиционным бизнесом &lt;br> На фото: господин Лебедев на праздновании дня рождения телеканала «Дождь» (объявлен иностранным агентом) в апреле 2018 года

Вскоре после освобождения Платон Лебедев заявил, что займется инвестиционным бизнесом
На фото: господин Лебедев на праздновании дня рождения телеканала «Дождь» (объявлен иностранным агентом) в апреле 2018 года

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

2014 год, июль. Третейский суд в Гааге удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа Hulley Enterprises, Yukos Universal и Veteran Petroleum и обязал Россию выплатить им $50 млрд в качестве возмещения ущерба за экспроприацию компании. Россия это решение оспорила, и в апреле 2016 года Окружной суд Гааги его отменил

2014 год, июль. Третейский суд в Гааге удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа Hulley Enterprises, Yukos Universal и Veteran Petroleum и обязал Россию выплатить им $50 млрд в качестве возмещения ущерба за экспроприацию компании. Россия это решение оспорила, и в апреле 2016 года Окружной суд Гааги его отменил

Фото: Christian Lutz / AP

2015, декабрь. Следственный комитет России заочно обвинил Михаила Ходорковского (объявлен иностранным агентом) в организации убийства мэра Нефтеюганска Владимира Петухова. Позже его пытались объявить в международный розыск через Интерпол, но запрос был отклонен

2015, декабрь. Следственный комитет России заочно обвинил Михаила Ходорковского (объявлен иностранным агентом) в организации убийства мэра Нефтеюганска Владимира Петухова. Позже его пытались объявить в международный розыск через Интерпол, но запрос был отклонен

Фото: Dylan Martinez / Reuters

2018 год. Михаил Ходорковский (объявлен иностранным агентом) перешел к активной общественно-политической деятельности. В частности, он создал организацию «Открытая Россия» (объявлена нежелательной на территории РФ) и поддержал ряд оппозиционных медиапроектов

2018 год. Михаил Ходорковский (объявлен иностранным агентом) перешел к активной общественно-политической деятельности. В частности, он создал организацию «Открытая Россия» (объявлена нежелательной на территории РФ) и поддержал ряд оппозиционных медиапроектов

Фото: Dylan Martinez / Reuters

2020 год. Европейский суд по правам человека заявил, что в ходе «дела ЮКОСа» права Платона Лебедева (в центре) и Михаила Ходорковского (объявлен иностранным агентом) на справедливый суд нарушены. Но признавать их преследование политически мотивированным ЕСПЧ снова отказался

2020 год. Европейский суд по правам человека заявил, что в ходе «дела ЮКОСа» права Платона Лебедева (в центре) и Михаила Ходорковского (объявлен иностранным агентом) на справедливый суд нарушены. Но признавать их преследование политически мотивированным ЕСПЧ снова отказался

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

2023 год. Михаил Ходорковский (объявлен иностранным агентом) продолжает заниматься политической деятельностью. На Мюнхенскую конференцию по безопасности его пригласили в качестве оппозиционного политика &lt;br> На фото: Гарри Каспаров (объявлен иностранным агентом) и Михаил Ходорковский на Мюнхенской конференции, февраль 2023 года

2023 год. Михаил Ходорковский (объявлен иностранным агентом) продолжает заниматься политической деятельностью. На Мюнхенскую конференцию по безопасности его пригласили в качестве оппозиционного политика
На фото: Гарри Каспаров (объявлен иностранным агентом) и Михаил Ходорковский на Мюнхенской конференции, февраль 2023 года

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

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1997 год. Михаил Ходорковский (объявлен иностранным агентом) стал совладельцем нефтяной компании ЮКОС. На тот момент она была второй по величине нефтяной компанией в России, а по запасам нефти — первой

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

2002 год. В западноевропейской печати появилась серия статей, в которой руководителей ЮКОСа обвинили в отмывании денег. Публикации возникли после того, как французские налоговые службы нашли швейцарские банковские счета Елены Коллонг-Поповой, через которые прошли сотни миллионов долларов. По ее утверждениям, эти счета открыты по просьбе одного из владельцев ЮКОСа Алексея Голубовича (на фото)

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

2003 год, февраль. На встрече представителей крупного бизнеса с президентом Владимиром Путиным Михаил Ходорковский (объявлен иностранным агентом) обвинил в коррупции госкомпанию «Роснефть», приведя в пример покупку небольшой нефтяной компании «Северная нефть» за баснословную по тем временам сумму $600 млн. В ответ Владимир Путин напомнил, что ЮКОС имел проблемы с налогами (хотя и не уточнил какие), и поинтересовался, как нефтяная компания получила «сверхзапасы»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

2003 год, апрель. ЮКОС объявил о слиянии с компанией «Сибнефть», на тот момент контролировавшейся Романом Абрамовичем

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

2003 год, июль. Министерство РФ по налогам и сборам провело повторную проверку НК ЮКОС по вопросам уплаты налогов в 2000–2003 годах. В результате этой проверки на компанию были наложены крупнейшие в российской истории штрафы и пени

Фото: Юрий Машков / ТАСС

2003 год, июль. Возбуждено уголовное дело о хищениях и уклонении от уплаты налогов структурами, подконтрольными нефтяной компании ЮКОС, от которого впоследствии «отпочковались» десятки уголовных дел. Арестован председатель совета директоров Международного финансового объединения МЕНАТЕП Платон Лебедев

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

2003 год, октябрь. Самолет Михаила Ходорковского (объявлен иностранным агентом) совершил посадку в аэропорту Новосибирска. Как только самолет остановился, он был блокирован сотрудниками ФСБ. В тот же день Ходорковский был доставлен в Москву, предстал перед судом и был помещен в следственный изолятор «Матросская Тишина»

Фото: Коммерсантъ / Григорий Тамбулов  /  купить фото

2004 год. Ряд сотрудников ЮКОСа были обвинены еще и в организации нескольких убийств. Так, например, работник службы безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин, по версии прокуратуры, организовал убийство мэра Нефтеюганска Владимира Петухова в 1998 году — по прямому указанию председателя правления ЮКОСа Леонида Невзлина (на фото, объявлен иностранным агентом)

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

2004 год, декабрь. Deutsche Bank, который возглавлял группу банков, планировавших профинансировать покупку «Юганскнефтегаза», подал в американский суд заявление с просьбой прекратить дело о реорганизации ЮКОСа, обосновав это тем, что компания имела в США незначительные активы и лишь одного работника — Брюса Мизамора. В итоге в феврале 2005 года судья Хьюстонского суда прекратила дело

Фото: Коммерсантъ / Алексей Мякишев  /  купить фото

2009 год, июль. Экс-премьер-министр России Михаил Касьянов (признан иностранным агентом) передал в ЕСПЧ письменные показания, согласно которым во время неофициальной встречи с тогдашним президентом России Владимиром Путиным тот сказал, что Михаил Ходорковский (объявлен иностранным агентом) «переступил черту», финансируя КПРФ без разрешения Кремля (речь идет о событиях 2003 года)

Фото: Коммерсантъ / Александр Щербак  /  купить фото

2010 год, май. Михаил Касьянов (признан иностранным агентом) выступил на процессе по делу ЮКОСа в качестве свидетеля защиты

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

2006 год, март. Московским арбитражным судом было принято решение о начале процедуры банкротства ЮКОСа и назначении в ней временного управляющего, которым стал Эдуард Ребгун (на фото)

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

2007 год, август. Московский городской суд приговорил начальника отдела службы безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина (на фото слева) к пожизненному заключению с отбыванием наказания в колонии особого режима

Фото: Коммерсантъ / Григорий Тамбулов  /  купить фото

2011 год, февраль. Опубликовано интервью с Натальей Васильевой, помощником судьи Виктора Данилкина (на фото), в котором она утверждала, что приговор был написан судьями Мосгорсуда и навязан господину Данилкину против его воли. Позднее судья Данилкин в своем интервью заявил, что приговор Михаилу Ходорковскому (объявлен иностранным агентом) и Платону Лебедеву был написан им единолично с соблюдением всех норм закона

Фото: Коммерсантъ / Александр Подрабинек  /  купить фото

2010 год, декабрь. Судья Хамовнического суда Виктор Данилкин признал Михаила Ходорковского (на фото слева, объявлен иностранным агентом) и Платона Лебедева виновными по ст. 160 и 174 ч. 1 УК РФ в части сделок с нефтью и приговорил каждого из них к 14 годам лишения свободы с учетом ранее отбытого срока

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

2011 год, май. Михаил Ходорковский (объявлен иностранным агентом) и Платон Лебедев подали в Преображенский районный суд Москвы ходатайства об УДО, так как вмененные им статьи предусматривают такую возможность после отбытия половины срока лишения свободы, а из назначенных 13 лет они на тот момент отбыли более 7,5 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Еще до вынесения приговора по первому уголовному «делу ЮКОСа» Михаил Ходорковский (объявлен иностранным агентом) подал иск в ЕСПЧ. ЕСПЧ, рассматривая этот иск в мае 2011 года, признал, что были нарушены отдельные права Михаила Ходорковского, однако отказался признавать само дело политически мотивированным

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

2011 год, сентябрь. ЕСПЧ принял постановление по иску акционеров ЮКОСа с жалобой на действия российских властей — иск был удовлетворен частично

Фото: Vincent Kessler / Reuters

2012 год, декабрь. Президиум Мосгорсуда, рассмотрев дело в надзорном порядке, снизил срок заключения Михаилу Ходорковскому (объявлен иностранным агентом) и Платону Лебедеву с 13 до 11 лет

Фото: Коммерсантъ / Роман Канащук  /  купить фото

2013 год, декабрь. Президент России Владимир Путин после большой пресс-конференции для журналистов заявил о том, что Михаил Ходорковский (объявлен иностранным агентом) написал прошение о помиловании, в ближайшее время оно будет подписано. При этом адвокаты господина Ходорковского сообщили, что прошение не подавали

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

2013 год, декабрь. Владимир Путин подписал указ о помиловании Михаила Ходорковского (объявлен иностранным агентом). В тот же день тот покинул колонию и вылетел в Берлин. Больше в Россию экс-глава ЮКОСа не возвращался

Фото: Коммерсантъ / Александр Яловой

2014 год, январь. Господин Лебедев вышел на свободу 24 января

Фото: Зураб Джавахадзе / ТАСС

Вскоре после освобождения Платон Лебедев заявил, что займется инвестиционным бизнесом
На фото: господин Лебедев на праздновании дня рождения телеканала «Дождь» (объявлен иностранным агентом) в апреле 2018 года

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

2014 год, июль. Третейский суд в Гааге удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа Hulley Enterprises, Yukos Universal и Veteran Petroleum и обязал Россию выплатить им $50 млрд в качестве возмещения ущерба за экспроприацию компании. Россия это решение оспорила, и в апреле 2016 года Окружной суд Гааги его отменил

Фото: Christian Lutz / AP

2015, декабрь. Следственный комитет России заочно обвинил Михаила Ходорковского (объявлен иностранным агентом) в организации убийства мэра Нефтеюганска Владимира Петухова. Позже его пытались объявить в международный розыск через Интерпол, но запрос был отклонен

Фото: Dylan Martinez / Reuters

2018 год. Михаил Ходорковский (объявлен иностранным агентом) перешел к активной общественно-политической деятельности. В частности, он создал организацию «Открытая Россия» (объявлена нежелательной на территории РФ) и поддержал ряд оппозиционных медиапроектов

Фото: Dylan Martinez / Reuters

2020 год. Европейский суд по правам человека заявил, что в ходе «дела ЮКОСа» права Платона Лебедева (в центре) и Михаила Ходорковского (объявлен иностранным агентом) на справедливый суд нарушены. Но признавать их преследование политически мотивированным ЕСПЧ снова отказался

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

2023 год. Михаил Ходорковский (объявлен иностранным агентом) продолжает заниматься политической деятельностью. На Мюнхенскую конференцию по безопасности его пригласили в качестве оппозиционного политика
На фото: Гарри Каспаров (объявлен иностранным агентом) и Михаил Ходорковский на Мюнхенской конференции, февраль 2023 года

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

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Алексей Харнас в 2006 году

Алексей Харнас в 2006 году

Фото: Павел Смертин, Коммерсантъ

Алексей Харнас: За несколько месяцев до ареста Ходорковского (объявлен иноагентом) по «телеге», написанной помощником одного из депутатов, ко мне приехал с целью провести следственные действия уполномоченный одной из районных прокуратур Москвы. Суть претензий заявителя: «Ъ» в одном из материалов о ЮКОСе вроде как разгласил какие-то сведения, которые вроде как были секретные.

Так это или нет, самому уполномоченному было глубоко наплевать. Он честно сказал, что помощник депутата этот задолбал своими заявлениями, по которым надо имитировать расследование. Тем не менее к делу он подошел творчески. Диалог наш запомню надолго.

— Алексей, а как эта заметка попала к вам в руки?

— Ее прислал мне в компьютер автор, который пишет заметки.

— То есть информация была получена с применением технических средств. А автор прислал ее по своей инициативе или вы дали ему задание?

— Дал задание.

— То есть он добыл ее по предварительному сговору.

Разумеется, подписывать протокол опроса, где фигурировали «по предварительному сговору» и «с применением технических средств», я отказался. Тем дело и кончилось.

Ноябрь. «Байки кремлевского диггера»

В конце осени в продажу поступила книга «Байки кремлевского диггера», написанная бывшим кремлевским корреспондентом «Ъ» Еленой Трегубовой. Книга стала бестселлером.

Фото: PhotoXpress

Фото: PhotoXpress

Борцы с «чрезмерной свободой слова» книгу тоже заметили. В ноябре сюжет, посвященный «Байкам», был снят с эфира программы «Намедни» по указанию гендиректора НТВ Николая Сенкевича, который разъяснил «Ъ», что «скатываться до неприличной грязи, которую представляет собой книга», программе не стоит.

А в феврале 2004 года у квартиры Трегубовой сработало самодельное взрывное устройство мощностью около 60 г тротила. Этот эпизод вошел в сиквел «Прощание кремлевского диггера», а сама Лена уехала за границу, где написала еще одну книгу о тайной жизни российских политиков — «Кремлевские мутанты». В дальнейшем она выступала в основном в жанре открытых писем западным лидерам, в которых призывала изменить отношение к Владимиру Путину и потребовать от него прекратить нарушение прав человека в России.

В апреле 2008 года Елена Трегубова получила политическое убежище в Великобритании.

Оплата по факту

По итогам 2003 года, как свидетельствует социологическая служба Gallup Media, совокупный доход российской прессы от рекламы впервые превысил $1 млрд.

Кто мог представить себе такое в начале 90-х, когда в единственной на то время деловой газете появились первые рекламные объявления?

Екатерина Истомина в 2009 году

Екатерина Истомина в 2009 году

Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

Екатерина Истомина: В феврале 2007 года я как обозреватель журнала Weekend совершала тур по офисам зарубежных рекламодателей. Гонясь за миллионными бюджетами Volvo, я оказалась в Швеции. Принимающая сторона устроила мне экскурсию в заполярную деревню под городком Кируна, состоящую из загона для оленей, стоянки для собак, маленькой парковки, трех чумов и кирхи.

Местные саамы, компактно проживающие в сугробах, пригласили меня в свой кожаный чум. В честь прибытия дорогого гостя один саам вытащил из кармана шубы бутылку «Аквавита». В ответ я смогла достать из дорожной сумки только несколько смерзшихся номеров журнала. Саам очень заинтересовался подшивкой. «Какие теплые штаны!» — мечтательно сказал он о новой женской коллекции Dolce&Gabbana. «А валенки!» — отметил Саам обувь Hermes. «А это парадная сбруя для собачьей упряжки? Мой Лакки был бы счастлив носить такую!» — завистливо кивнул он на украшения от Tiffany & Co.

Это был страшный удар по моим столичным стереотипам. Я-то даже не задумывалась о том, что продавать Weekend можно не только в Москве и городах-миллионниках, но и в заполярных деревушках.

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