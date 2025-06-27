Широко известно, что первые лица Российской Федерации ныне передвигаются на лимузинах и седанах Aurus. Читателям «Коммерсантъ Стиль» известно, что они же носят часы ИПФ. Естественно, что бренды стали партнерами — и показали на ПМЭФ наручные часы.

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«С лица» новинку отличает зеленое авантюриновое корпусное кольцо — характерная деталь часов ИПФ (Императорская петергофская фабрика), служащая для крепления механизма в корпус. В наручных часах этот «служебный» компонент обычно скрыт под циферблатом, однако конструкторы ИПФ изначально решили оставить его видимым — в качестве напоминания о камнерезном прошлом предприятия, основанного по указу Петра I в 1721 году. Натуральный минерал — не путайте с авантюриновым стеклом, которое ныне часто применяется для часовых циферблатов! — в зависимости от освещенности и ракурса может казаться как черным, так и насыщенным зеленым, напоминая кузова Aurus, окрашенные в цвета Universe Black и Deep Forest. Этот камень ИПФ впервые использовала как оммаж партнеру. Кабошон из зеленого авантюрина также закреплен в заводной коронке. Еще одна примета находится в нижней части циферблата — это элемент лого Aurus, стилизованная звезда. На остальных часах ИПФ его нет.

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С внутренней стороны корпуса, видимой за сапфировым стеклом, этот же элемент повторяется в виде узора на мостах механизма — автоматического мануфактурного ПЧЗ 2615 с 42-часовым запасом хода. Ротор автоподзавода в форме двуглавого орла украшен гравировкой полного логотипа Aurus (по желанию заказчика может быть заменен на гравировку инициалов или личного герба).

Значимым в рамках партнерства новшеством петергофских часовщиков является использование для корпуса диаметром 41,2 мм принципиально иного металла — легкого и невосприимчивого к царапинам и другим механическим повреждениям титана. Нельзя сказать, что традиционные золотые ИПФ тяжелы настолько, что нуждаются в облегчении, так что появление титана следует считать попыткой добиться визуального и тактильного разнообразия. Светло-серый титан внешне отличается от белого золота, да и любой новый материал — это плюс. Стилистически титановая версия подойдет владельцам внедорожников Aurus Komendant, которые хотя бы иногда садятся за руль, в отличие от пользователей седанов Senat, перемещающихся исключительно на заднем сиденье. Единственная деталь, заслуживающая критики,— ротор автоподзавода, который в титановой версии выполняется из латуни с темным родиевым покрытием. Можно было бы оставить традиционный золотой ротор — смотрелось бы эффектнее.

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Если компромисс не ваш путь, то можно выбрать ИПФ-Aurus в корпусе из белого или розового золота — тогда ротор точно будет золотой. При индивидуальном заказе для титановой и золотых версий сохранен выбор цветов циферблатов (черный/белый), контрастных стрелок (над формой которых дизайнерам стоит задуматься: нынешние, стиля «лист», на мой взгляд, просят замены на «меч» или «багет») и цветов кожаного ремешка. К традиционным для ИПФ черному и коричневому добавлен темно-зеленый, естественно дополняющий цвет корпусного кольца.

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После выпуска наручных часов было бы логично ожидать появления стрелочных часов с лого ИПФ на торпедо Aurus. Так во времена партнерства поступали, например, Breitling и Bentley. Мне о таких планах неизвестно, хотя кварцевые часы (а других, находящихся в постоянно статичном положении, на приборной панели автомобиля быть не может) под брендом ИПФ не выпускаются. Хотя их периодически делает головной бренд Петродворцового часового завода (ПЧЗ) «Ракета». Возможно, это перспективное направление сотрудничества ПЧЗ с Aurus.

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Заказы на часы ИПФ-Aurus принимаются только через сетевой магазин аксессуаров «Созвездие Aurus». Из-за этого условия — да и общего объема производства ИПФ, не превышающего 70–80 экземпляров в год — вряд ли их будет много. Тем более что объявленные партнером розничные цены не благоприятствуют: эксклюзивная (пока) титановая версия оценена в 2,3 млн руб., золотая — в 2,8 млн руб. (при цене стандартных золотых ИПФ 2 млн руб.). Впрочем, если за седан Senat «в наличии» дилеры ныне запрашивают от 50 млн руб., то почему бы не попробовать? Лого со звездой в помощь.

Юрий Хнычкин