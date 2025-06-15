Главные новости за неделю 9–15 июня. Ростов-на-Дону и область

Заместителю главы администрации Донецка Ростовской области по территориальному развитию Александру Николаеву суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий.

Ростовская область получит около 175 млн руб. в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» в 2025 году. Средства будут направлены на субсидирование предпринимательских инициатив по развитию туристической инфраструктуры, обустройство пляжей, развитие турмаршрутов, приобретение туристского оборудования, создание кемпингов.

В Ростовской области принято решение о введении режима ЧС из-за засухи в десяти районах. По оценкам специалистов, от засухи пострадало уже более полумиллиона гектаров в 25 районах региона.

Арбитражный суд Ростовской области оставил в силе решение о продаже с торгов имущества дочери бывшего мэра донской столицы Ольги Чернышевой. Банкротом госпожу Чернышеву во второй раз суд признал в конце марта 2025 года.

В министерстве транспорта Ростовской области прокомментировали проблему с кондиционерами в автобусах, на которую ранее обратили внимание жители столицы региона.

Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц сделал официальное заявление о трансферной политике команды этим летом.

С 2017 по 2024 годы объем инвестиций в основной капитал Ростовской области вырос с 300 млрд руб. до 700 млрд руб. Наибольший прирост зафиксировали в 2023 году, когда инвестиции увеличились на 23,8%.

В Ростовской области следователи устанавливают обстоятельства гибели 15-летней девочки в приюте для несовершеннолетних. Девочку избивали и неоднократно отправляли жить в приют. Школьница вела блог в Telegram, где рассказывала о семейных проблемах, нелюбви к учебе и дискомфорте в детском доме.

В 11 муниципалитетах Ростовской области выявлены случаи трех клещевых инфекций — лихорадки Ку, Крымской геморрагической лихорадки и иксодового клещевого боррелиоза.

В Ростовской области цены на новые китайские автомобили за год упали до 21,9%, лидером снижения стал кроссовер Jetour Dashing.

Ростовское отделение КПРФ выдвинуло депутата Госдумы Евгения Бессонова кандидатом на должность губернатора региона. Решение принято 14 июня на третьем этапе отчётно-выборной конференции областного отделения партии. По итогам тайного голосования подавляющее большинство делегатов поддержало кандидатуру Бессонова.