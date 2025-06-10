В десяти районах Ростовской области введут режим ЧС из-за засухи

В Ростовской области принято решение о введении режима ЧС из-за засухи в десяти районах. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь на совещании в Зерноградском районе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

По оценкам специалистов, от засухи пострадало уже более полумиллиона гектаров в 25 районах региона. Но особо опасные погодные явления зафиксированы в десяти районах Ростовской области, где уже решено ввести режим ЧС по засухе,

Глава региона уточнил, что в этом году специалисты прогнозируют 20-процентное снижение валового сбора сельхозкультур. Но даже сниженные объемы обеспечат как внутренние потребности региона, так и экспорт.

В этих условиях, как сообщал «Ъ-Ростов», донские аграрии в этом сезоне планируют убрать около 3,2 млн га ранних зерновых культур. Ожидаемые объемы урожая покроют внутренние потребности региона, включая переработку и производство семенного материала.

Наталья Белоштейн