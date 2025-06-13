Донские следователи установят обстоятельства гибели 15-летней девочки в приюте

В Ростовской области следователи устанавливают обстоятельства гибели 15-летней девочки в приюте для несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, погибшая в городе Морозовск подвергалась издевательствам со стороны матери и ее сожителя. Девочку избивали и неоднократно отправляли жить в приют. В мае 2025 года мать девочки, «ведущая асоциальный образ жизни», впала в кому. Школьницу вновь поместили в социальное учреждение, где она скончалась при неустановленных обстоятельствах.

«Общественность опасается, что в семью будут возвращены младшие дети, которые в настоящее время также находятся в приюте», — отмечается в сообщении.

Отмечается, что руководство школы и сотрудники профильных структур знали о жизненной ситуации погибшей, но ничего не предприняли.

Константин Соловьев

Константин Соловьев