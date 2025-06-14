В 11 муниципалитетах Ростовской области выявлена лихорадка Ку

В 11 муниципалитетах Ростовской области выявлены случаи трех клещевых инфекций — лихорадки Ку, Крымской геморрагической лихорадки и иксодового клещевого боррелиоза. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.

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Наиболее распространенной оказалась Крымская геморрагическая лихорадка. Заболевания зарегистрированы в Волгодонске, Дубовском, Песчанокопском, Красносулинском, Мартыновском, Мясниковском и Зимовниковском районах.

Лихорадку Ку обнаружили в Сальском, Песчанокопском, Ремонтненском, Мясниковском и Дубовском районах. Иксодовый клещевой боррелиоз выявили в Батайске и Морозовском районе.

Согласно данным ведомства, основные пути заражения — укусы клещей и контакт с зараженными животными: крупным и мелким рогатым скотом, а также собаками. В весенне-летний период активность клещей увеличивается, поэтому риск инфицирования сейчас особенно велик.

Николай Аксенов