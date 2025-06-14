Умершая в приюте Морозовска девочка активно вела соцсети

Школьница из Морозовска, скончавшаяся в приюте, вела блог в Telegram, где рассказывала о семейных проблемах, нелюбви к учебе и дискомфорте в детском доме. Об этом сообщает издание Donday.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В своих публикациях девочка упоминала о себе в мужском роде, но в остальном это был типичный блог школьницы. Она делилась переживаниями о учебе, жаловалась на непонимание одноклассников и признавалась в страхе перед экзаменами.

Подросток также писала о семейных трудностях. После помещения в приют тональность ее записей резко изменилась — девочка рассказывала о дискомфорте в новом месте.

«Мне непривычно, мне тяжело, слишком шумно, много слишком тактильных и, честно, тупых детей»,— написала она.

У начинающего блогера было около 300 подписчиков. Комментарии в канале были отключены — видимо, школьница не хотела обсуждений своих постов.

«Ъ-Ростов» уже сообщал, что в Ростовской области следователи устанавливают обстоятельства гибели 15-летней девочки в приюте для несовершеннолетних.

Николай Аксенов