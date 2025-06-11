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Руководство ФК «Ростов» не планирует кардинальных изменений в основном составе

Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц сделал официальное заявление о трансферной политике команды этим летом. Обращение опубликовала пресс-служба «Ростова».

Фото: Федор Соколов

Фото: Федор Соколов

«Кардинальных изменений в основном составе не планируется…Сейчас же клуб ведет активную трансферную и селекционную работу. Цели «Ростова» на эту кампанию остаются прежними – формирование сбалансированного основного состава и точечное усиление отдельных позиций», - сообщил господин Арутюнянц.

Накануне «Ъ-Ростов» писал, что нынешний тренерский штаб «Ростова» продолжит подготовку к грядущему сезону. В обращении также отмечается, что клуб находится в партнерстве с правительством региона, а клуб продолжает работу в штатном режиме.

Константин Соловьев

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