В донском минтрансе прокомментировали проблему с кондиционерами в автобусах

В министерстве транспорта Ростовской области прокомментировали проблему с кондиционерами в автобусах, на которую ранее обратили внимание жители столицы региона. Об этом сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По словам чиновников, сейчас организуются мониторинговые группы из студентов-практикантов, которые проводят замеры температуры в транспорте. По условиям контрактов перевозчики обязаны допускать к работе состав в летнее время с работающим кондиционером. С представителями транспортных организаций сегодня прошло обсуждение о конкретных маршрутах и жалобах жителей.

«Перевозчики незамедлительно должны устранить все возникшие нарушения», — подытожили совещание в минтрансе.

Константин Соловьев