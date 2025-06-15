КПРФ выдвинула Бессонова кандидатом в губернаторы Ростовской области

Ростовское отделение КПРФ выдвинуло депутата Госдумы Евгения Бессонова кандидатом на должность губернатора региона. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: kprf. ru Фото: kprf. ru

Решение принято 14 июня на третьем этапе отчётно-выборной конференции областного отделения партии. По итогам тайного голосования подавляющее большинство делегатов поддержало кандидатуру Бессонова.

Евгений Бессонов занимает пост первого секретаря Ростовского обкома КПРФ, является членом Президиума Центральной контрольно-ревизионной комиссии партии и депутатом фракции КПРФ в Государственной Думе.

На конференции также рассмотрели организационные вопросы предвыборной кампании: назначили уполномоченных представителей и ответственных за финансы, утвердили программу, эмблему и краткое наименование избирательного объединения.

Для Бессонова это будет вторая попытка возглавить область. В 2020 году он уже участвовал в губернаторских выборах и набрал более 17% голосов избирателей. Победу тогда одержал Василий Голубев, который получил поддержку 65% жителей области.

Выборы губернатора Ростовской области пройдут с 12 по 14 сентября 2025 года. Голосование продлится три дня. Параллельно с губернаторскими выборами жители региона изберут новые составы городских дум в ряде муниципальных образований.

Евгений Бессонов родился в 1968 году в Ростове-на-Дону. В 1991 году завершил обучение в Ростовском высшем военном командно-инженерном училище ракетных войск. С 1999 по 2003 год работал помощником депутата Госдумы от КПРФ Николая Коломейцева. С 2008 по 2021 год политик представлял интересы избирателей в Законодательном собрании Ростовской области четвертого, пятого и шестого созывов. С 2021 года Евгений Бессонов является депутатом федерального парламента. Параллельно с парламентской деятельностью он руководит региональным отделением КПРФ и участвует в работе контрольно-ревизионных структур партии.

Тат Гаспарян