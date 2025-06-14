Цены на китайские автомобили в Ростовской области снизились на 22%

В Ростовской области цены на новые китайские автомобили за год упали до 21,9%, лидером снижения стал кроссовер Jetour Dashing. Об этом сообщает РБК Ростов со сылкой на Авито Авто.

Больше всего подешевел среднеразмерный кроссовер Jetour Dashing — его стоимость в мае 2025 года по сравнению с маем 2024 года сократилась на 21,9%. На втором месте кроссовер Chery Tiggo 4 Pro, который упал в цене на 15,3%.

В топ-5 моделей по снижению стоимости также вошли HAVAL Jolion (-9,6%), Москвич 3 (-8,7%) и HAVAL M6 (-5,2%). Среди популярных брендов средняя цена на новые машины снизилась на Geely (на 16,8%), LADA и Chery (по 9,2%), Jetour (на 9,1%) и JAECOO (на 6,7%).

«Многие дилеры сегодня используют снижение цены на новые машины как инструмент для привлечения покупателей и роста объемов продаж»,— подчеркивает руководитель продаж направления «Новые авто» в Авито Артем Хомутинников.

Дилеры субсидируют часть процентной ставки по кредитам — при ключевой ставке ЦБ в 20% кредит на новый автомобиль можно взять под 14% годовых.

Николай Аксенов