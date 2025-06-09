Ростовская область получит 175 млн рублей на развитие туризма

Ростовская область получит около 175 млн руб. в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» в 2025 году. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в отделе управления развития туризма и межрегиональных связей министерства экономического развития региона.

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«Средства будут направлены на субсидирование предпринимательских инициатив по развитию туристической инфраструктуры, обустройство пляжей, развитие турмаршрутов, приобретение туристского оборудования, создание кемпингов»,— рассказали в ведомстве.

Всего на территории региона функционируют 589 гостиниц и иных мест размещения с номерным фондом более 17 тыс. номеров. Это позволяет единовременно принять более 46 тыс. посетителей.

В министерстве экономического развития отметили увеличение продолжительности пребывания гостей в регионе. Если ранее Ростов-на-Дону воспринимался как направление для отдыха выходного дня, то сейчас средний срок визита составляет 5-7 суток.

Особую популярность приобрел формат комфортабельного загородного отдыха в глэмпингах, сочетающих единение с природой и современные удобства. По итогам прошедшего летнего сезона более 70% всех поисковых запросов касались именно этого вида размещения.

«В условиях приостановки авиасообщения в регионе активно развивается инфраструктура для автотуристов: многофункциональные зоны, парки отдыха, музеи и кемпинги. Разработана программа развития автотуризма, предусматривающая поддержание в нормативном состоянии дорог к туристическим объектам и развитие инфраструктуры для автомобильных маршрутов»,— добавили в министерстве.

Тат Гаспарян