Замглавы администрации Донецка поместили под домашний арест
Заместителю главы администрации Донецка Ростовской области по территориальному развитию Александру Николаеву суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий. Эту информацию «Ъ-Ростов» подтвердили в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По версии следствия, в 2024 году он выдал разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, не соответствующего проектной документации. Это позволило третьему лицу приобрести право собственности на муниципальный земельный участок в обход установленной процедуры и по заниженной стоимости.
Как ранее писал «Ъ-Ростов», в отношении Александра Николаева возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».