Замглавы администрации Донецка поместили под домашний арест

Заместителю главы администрации Донецка Ростовской области по территориальному развитию Александру Николаеву суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий. Эту информацию «Ъ-Ростов» подтвердили в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2024 году он выдал разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, не соответствующего проектной документации. Это позволило третьему лицу приобрести право собственности на муниципальный земельный участок в обход установленной процедуры и по заниженной стоимости.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в отношении Александра Николаева возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

Наталья Белоштейн