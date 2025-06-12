За семь лет на Дону инвестиции увеличились до 700 млрд рублей

С 2017 по 2024 годы объем инвестиций в основной капитал Ростовской области вырос с 300 млрд руб. до 700 млрд руб. Об этом сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на Институт экономики роста им. П. А. Столыпина. Наибольший прирост зафиксировали в 2023 году, когда инвестиции увеличились на 23,8%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что положительная динамика обусловлена с общими для макрорегиона направлениями развития: модернизация транспортной и логистической инфраструктуры, реализация крупных инфраструктурных проектов, рост внутреннего туризма, а также цифровая трансформация бизнеса.

Параллельно с ростом инвестиций на Дону почти в два раза вырос объем отгруженных товаров. В 2024 году он составил 1,8 трлн руб., что на 94% выше показателей 2017 года. Ведущими отраслями экономики региона в 2023 году стали оптовая и розничная торговля (20% валовой добавленной стоимости), обрабатывающая промышленность (16,8%) и сельское хозяйство (12,7%). Существенную долю занимает также транспортировка и хранение – 11,1%.

Мария Хоперская