Индия начала проверки всех Boeing 787

Министерство авиации Индии дало распоряжение проверить все самолеты Boeing 787, используемые местными авиакомпаниями. Будет проведена дополнительная проверка всех Boeing 787–8/9 с двигателями GEnx, как у потерпевшего крушение самолета. «Мы отдали распоряжение провести расширенную техническую инспекцию самолетов 787. В парке индийских авиакомпаний 34 таких самолета. Восемь из них уже проверены, остальные будут проинспектированы в срочном порядке»,— заявил министр авиации Индии Рам Мохан Наиду.

Boeing 787–8 Dreamliner авиакомпании Air India c 230 пассажирами и 12 членами экипажа разбился на западе Индии 12 июня. Самолет упал на общежитие медицинского колледжа вскоре после взлета. Погибло не менее 290 человек. Среди летевших на самолете выжил только один человек. Ранее индийский телеканал NDTV сообщал, что власти страны рассматривают возможность приостановить полеты всех Boeing 787–8 Dreamliner. Пока что такое решение не принято. Большинство Boeing 787 (33 самолета) находятся в эксплуатации Air India, еще один самолет использует лоукостер IndiGo.

Яна Рождественская