Иран поднимает флаг мести

Биньямин Нетаньяху планирует обсудить с Владимиром Путиным результаты атаки на ядерные объекты Ирана. Между тем Дональд Трамп призвал Тегеран заключить ядерную сделку, «пока не стало слишком поздно». Так американский президент прокомментировал израильские атаки. Он предупредил, что следующие удары будут более жесткими. В Иране после атак погибли 78 человек, более 300 получили ранения, передает агентство NourNews. Армия Израиля нанесла более 100 ударов по ядерным объектам и аэропортам. ЦАХАЛ продолжает поражать цели на территории Ирана, сообщают СМИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

По данным источников Reuters, в результате израильских атак погибли 20 высокопоставленных командиров. В том числе глава Корпуса стражей Исламской революции Хоссейн Салами и командующий ВВС КСИР Амир-Али Хаджизаде. Между тем Трамп заявил, что сегодня истекли 60 дней, которые он дал Ирану на заключение ядерной сделки. Однако в своей соцсети Truth Social президент написал, что у Исламской Республики есть еще один шанс.

США готовы к любому сценарию на Ближнем Востоке, говорит американист и ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Павел Шариков: «Многие сейчас обратили внимание, что 61 день назад Трамп сказал, что на переговоры с Ираном есть 60 дней. И сегодня 61-й день, он свои обещания выполнил. Хотя было странно, что он одной рукой, условно говоря, предлагал переговоры, а другой рукой не препятствовал тому, чтобы Израиль готовил этот удар. Трамп не хочет эскалации, то есть он говорит, что я готов продолжать переговоры, чтобы заключить эту сделку, но в общем готов к разворачиванию конфликта. Хотя, судя по опыту последних военных компаний, когда такое происходит, несколько дней берет другая сторона для того, чтобы подготовить удар.

Иран сделал заявление, что будет готовить ответные действия, но какие именно, непонятно. Исходя из того, какие они будут, будет, соответственно, и дальнейшая реакция Соединенных Штатов».

В интервью NBC Трамп заявил, что «иранцы сами ему звонят и хотят разговаривать» после ударов Израиля. Он также добавил, что речь идет о тех же людях, с которыми США работали ранее, хотя «многие из них уже мертвы». Глава Белого дома отметил, что поддерживает Иерусалим, подчеркивая, что ЦАХАЛ при атаках на ядерные объекты использовал американское оружие. В Кремле, в свою очередь, заявили, что обеспокоены эскалацией на Ближнем Востоке. При этом в офисе премьера Израиля сообщили, что Нетаньяху в ближайшее время переговорит с Владимиром Путиным.

Похоже, Москва понимает, что Израиль ухудшил положение России в регионе, отмечает член Российского совета по международным делам Андрей Кортунов: «Стратегически это создает больше проблем, чем возможностей. К позитивным для России моментам можно отнести, во-первых, резкое повышение цен на нефть. Этот скачок, конечно, играет в пользу российских экономических интересов. Во-вторых, любой крупный региональный кризис переключает внимание с российско-украинского конфликта. И это не только сдвиг в приоритетах мирового общественного мнения, но и потенциальная вероятность того, что произойдет очередное перераспределение оказание военной помощи, прежде всего, конечно, американской с Украины на Израиль, особенно в случае, если эти события будут иметь продолжение в виде дальнейшей эскалации.

А все остальное это минусы. Дестабилизация ситуации в регионе может затронуть Россию непредсказуемыми способами. Ясно, что удар Израиля — это дополнительный осложняющий фактор для двусторонних отношений между Россией и Израилем. Эти отношения, в общем, испытывали трудности в последние годы после начала СВО и после операции Израиля в секторе Газа, и держать отношения на уровне конструктивного сотрудничества становится труднее. С другой стороны, конечно, происходит неизбежное ослабление Исламской Республики.

Иран был и остается крупным стратегическим партнером России и в этом регионе, и в глобальном масштабе как член ШОС и БРИКС, поэтому осложнение положения затрагивает и российские интересы».

В Израиле население призвали быть готовыми к возможным атакам. Больницы в стране были приведены в состояние повышенной готовности, а пациенты перемещены в подземные помещения, пишет The Washington Post. Ресурсов Ирана достаточно для того, чтобы еще длительное время противостоять Израилю, полагает военный эксперт, старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин. В свою очередь, обороне самого Ирана мешает недостаток современной авиации и сложный для работы ПВО рельеф собственной территории: «Иран, конечно, получил очень серьезный удар, но за счет размеров оборонной инфраструктуры, у него еще много возможностей как для ответных ударов, так и для обороны.

Конечно, Ирану сильно не хватало современных ВВС. Потому что наземные ПВО не могли встретить самолеты во встречном бою с тем же Ираком. Самое современное, что у них есть истребителей, это МиГ-29 , поставленные в начале 1990-х годов, и F-14 конца 1970-х годов. Когда опираешься только на систему ПВО, все-таки значительно сложнее приходится. Израилю удалось провести диверсионные действия против иранских средств ПВО, они задействовали группы, заранее засланные с небольшими дронами, ракетными комплексами. Потоки грузов и людей между регионами весьма активные. Диверсантам проще просачиваться вместе с огромными потоками людей. А если ты начинаешь вводить как можно больше средств усиления безопасности, это начинает сказываться на экономике».

Израильские СМИ сообщали, что ЦАХАЛ уничтожил ядерный реактор в Натанзе. Впрочем, в МАГАТЭ пока не видят признаков поражения объектов Ирана, которые находятся глубоко под землей. Генсек агентства Рафаэль Гросси, в свою очередь, заверил, что установка по обогащению урана в Фордоу тоже не была поражена. Израиль мог ударить не по ядерным объектам, а по аппаратуре по обогащению урана, считает руководитель проекта «Ядерное вооружение России» Павел Подвиг: «Если кто-то говорит, что какой-то реактор в Натанзе уничтожен, то я с очень большим скепсисом к этим сообщениям отношусь. В Натанзе были центрифуги, то есть обогатительное производство. Это то, по поводу чего все переживали в последнее время: Иран начал обогащать до 60% урана. То, что производство могло быть уничтожено, нельзя исключать. Даже несмотря на то, что все это где-то под землей расположено, центрифуги — аппараты довольно чувствительные и хрупкие. Я могу предположить, что даже от сейсмического эффекта какой-то ущерб мог быть нанесен.

Натанз — это самое первое их обогатительное производство. И оно на виду, что называется, было. Считается, что Натанз не подземный объект. Есть и другой объект — это Фордо, который с самого начала создавался, исходя из такого примерно сценария. Наверное, имеется в виду именно центр в Фордо. Я не удивлюсь, если признаков атаки на этот объект не видно, потому что атаковать его средствами, которые в Израиле есть, в принципе довольно бессмысленно. Он достаточно глубоко расположен и в этом смысле защищен. Кроме того, Иран заявил, что у них есть еще один объект, тоже защищенный и углубленный. Центрифуг там еще не установлено, но он уже готов и не был подвергнут атаке».

Иранские СМИ сообщают, что атаки Израиля продолжаются: ВВС сегодня целый день наносят повторные удары по стратегическим объектам Ирана. К чему приведет эскалация конфликта? Политолог-международник Аркадий Дубнов считает, что у Ирана еще есть ресурсы, чтобы ответить на операцию Иерусалима: «Иранцы переоценили свои дипломатические способности в торговле с Соединенными Штатами, надеясь оттянуть время и переустроить все свои объекты так, чтобы они стали гораздо более недостижимыми. Технологические детали состояли в том, что Иран имеет право разрабатывать свою мирную атомную программу. В условиях, когда Ирану доверять нельзя с точки зрения недопустимости владения ядерным оружием, требования Соединенных Штатов сводились к тому, чтобы обогащать уран за границей.

У Ирана есть еще возможности, ресурсы, которыми он может воспользоваться, чтобы нанести какой-то удар, в первую очередь по Израилю. Это могут быть прокси возможности с точки зрения задействования структуры хуситов. Это могут быть даже недобитые остатки "Хезболлы" в Ливане. Но это уже вчерашний снег, то есть с этим уже знают, как бороться, и это не угрожает серьезно Израилю. Но я думаю, что огрызаться Иран еще будет. Будет попытка ответного удара с использованием беспилотников и баллистических ракет, уничтожением которых занимались не только израильские средства ПВО, но и Саудовская Аравия и Соединенные Штаты».

В офисе премьер-министра Израиля сообщили, что сегодня Нетаньяху переговорил с Эмманюэлем Макроном и Фридрихом Мерцем. Также глава правительства намерен провести телефонные переговоры с Трампом и Киром Стармером. Армия обороны Израиля сообщила, что полностью уничтожила командование ВВС Корпуса стражей Исламской революции. Тем временем высокопоставленный израильский источник The Wall Street Journal утверждает, что план атак по Ирану рассчитан на ближайшие две недели. Иерусалим высоко оценивает риски операции и готовится к возможному ответу Ирана, рассказал “Ъ FM” глава международного отдела правящей партии «Ликуд» и бывший советник Нетаньяху Ариэль Бульштейн:

«Ликвидация ядерной военной программы Ирана — это абсолютно необходимое действие. И то, как блестяще эта операция Израилем проводится, вызывает, естественно, у большинства, я думаю, полное восхищение. События сегодняшнего дня войдут наверняка в историю, как в историю вошли первые часы Шестидневной войны, когда, напомню, Израиль уничтожил за несколько часов все военно-воздушные силы всех арабских государств. Это не означает, что работа завершена, потому что значительная часть иранского ядерного потенциала все еще существует. Некоторые объекты еще не были затронуты израильскими ударами. Надо полагать, что это произойдет в ближайшие часы, возможно, в ближайшие дни.

Что касается возможностей Ирана ответить: возможности существуют, несмотря на то что первые волны израильских атак уничтожили часть потенциала Ирана, не могло быть уничтожено все. Иран попытается сделать все возможное, чтобы ударить по Израилю. Я предполагаю, что эти удары будут отражены так же эффективно, как и первый удар, когда иранцы выпустили более 100 дронов в сторону Израиля. Точно так же будет происходить со следующими ударами Ирана. И сделают все возможное, чтобы показать: хоть какой-то урон Израилю они нанести могут. И, конечно, нельзя тут их недооценивать».

Саудовская Аравия и Турция осудили атаку Израиля. Президент Франции Макрон заявил, что Иерусалим имеет право на свою защиту, однако призвал все стороны «к сдержанности». В свою очередь, генсек НАТО Марк Рютте заявил, что страны альянса будут работать над снижением напряженности в регионе. Иран тем временем запросил проведение чрезвычайного заседания Совета Безопасности ООН. Кроме того, власти страны подняли над мечетью Джамкаран красный флаг мести — символ готовности к ответу на атаки Израиля.

Фотогалерея Последствия ударов Израиля по Ирану Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Удары начались в 3:00 мск и продлились один час

На фото: последствия ударов в Тегеране Фото: Majid Saeedi / Getty Images Израиль объявил о начале военной операции «Нация львов» против Ирана

На фото: поврежденный жилой дом в Тегеране Фото: Vahid Salemi / AP Целью операции представители Израиля называют устранение угрозы иранского ядерного оружия

На фото: последствия ударов в Тегеране Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters ЦАХАЛ утверждает, что у Ирана достаточно обогащенного урана, чтобы создать несколько бомб в течение нескольких дней

На фото: раненый житель Тегерана Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters По словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, операция будет продолжаться «столько дней, сколько понадобится»

На фото: последствия ударов в Тегеране Фото: Majid Saeedi / Getty Images В результате атаки Израиля на Иран пострадали не менее 50 человек, среди них есть дети, сообщило государственное телевидение Ирана

На фото: поврежденный жилой дом в Тегеране Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Как сообщило агентство ISNA, среди мирного населения Ирана погиб 1 человек, еще 24 получили ранения

На фото: спасатели рядом с поврежденным ударом домом в Тегеране Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters В результате атаки погибли как минимум шесть иранских ученых-ядерщиков

На фото: поврежденный в результате удара автомобиль в Тегеране Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Израиль задействовал для ударов по Ирану 200 самолетов, которые сбросили более 330 боеприпасов

На фото: спасатели в поврежденном доме в Тегеране Фото: Vahid Salemi / AP ЦАХАЛ объявил завершение первого этапа нанесения ударов по военным целям в Иране

На фото: последствия ударов в Тегеране Фото: UGC / AFP Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что дает «свободу действий» вооруженным силам страны для ответа на удары Израиля, после чего Иран запустил около 100 дронов в направлении Израиля

На фото: дым от удара в Тегеране Фото: SEPAH NEWS / AFP После удара по Ирану Израиль начал мобилизацию десятков тысяч резервистов

На фото: последствия ударов в Тегеране Фото: Vahid Salemi / AP Удары также были нанесены по объектам в городах Натанз (на фото), Хорремабад и Хамадан Фото: IRINN / AFP Следующая фотография 1 / 13 Удары начались в 3:00 мск и продлились один час

На фото: последствия ударов в Тегеране Фото: Majid Saeedi / Getty Images Израиль объявил о начале военной операции «Нация львов» против Ирана

На фото: поврежденный жилой дом в Тегеране Фото: Vahid Salemi / AP Целью операции представители Израиля называют устранение угрозы иранского ядерного оружия

На фото: последствия ударов в Тегеране Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters ЦАХАЛ утверждает, что у Ирана достаточно обогащенного урана, чтобы создать несколько бомб в течение нескольких дней

На фото: раненый житель Тегерана Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters По словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, операция будет продолжаться «столько дней, сколько понадобится»

На фото: последствия ударов в Тегеране Фото: Majid Saeedi / Getty Images В результате атаки Израиля на Иран пострадали не менее 50 человек, среди них есть дети, сообщило государственное телевидение Ирана

На фото: поврежденный жилой дом в Тегеране Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Как сообщило агентство ISNA, среди мирного населения Ирана погиб 1 человек, еще 24 получили ранения

На фото: спасатели рядом с поврежденным ударом домом в Тегеране Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters В результате атаки погибли как минимум шесть иранских ученых-ядерщиков

На фото: поврежденный в результате удара автомобиль в Тегеране Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Израиль задействовал для ударов по Ирану 200 самолетов, которые сбросили более 330 боеприпасов

На фото: спасатели в поврежденном доме в Тегеране Фото: Vahid Salemi / AP ЦАХАЛ объявил завершение первого этапа нанесения ударов по военным целям в Иране

На фото: последствия ударов в Тегеране Фото: UGC / AFP Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что дает «свободу действий» вооруженным силам страны для ответа на удары Израиля, после чего Иран запустил около 100 дронов в направлении Израиля

На фото: дым от удара в Тегеране Фото: SEPAH NEWS / AFP После удара по Ирану Израиль начал мобилизацию десятков тысяч резервистов

На фото: последствия ударов в Тегеране Фото: Vahid Salemi / AP Удары также были нанесены по объектам в городах Натанз (на фото), Хорремабад и Хамадан Фото: IRINN / AFP Смотреть

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Станислав Крючков, Леонид Пастернак