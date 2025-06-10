Турпоток переориентировался с Анапы на Калининград

Калининградская область вошла в пятерку самых популярных курортов России, увеличив долю в продажах туров в 1,5 раза. Спрос на регион растет на фоне снижения интереса к Краснодарскому краю после экологической аварии в Керченском проливе.

По данным Travelata.ru, доля Калининграда в летних продажах выросла с 4% до 6%, а в «Слетать.ру» — с 7,9% до 9,9%. Авиабилеты в регион подорожали на 40%, но спрос продолжает расти: в OneTwoTrip продажи выросли на 70%.

Отели и апартаменты в Калининградской области стремительно дорожают: средняя стоимость тура увеличилась на 34%, до 118 тыс. руб., а ночь в гостинице — на 16%, до 7,4 тыс. руб. В «Алеане» отмечают, что свободных номеров в среднем сегменте почти не осталось.

Альтернативными направлениями стали Крым (+28% бронирований), Дагестан (+45%) и Санкт-Петербург, где спрос вырос на 25%.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Турпоток свернул на Балтику».