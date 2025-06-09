Лукашенко призвал белорусов повысить производительность труда в 3–5 раз

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости повышения производительности труда и конкурентоспособности продукции на мировом рынке. Он сообщил, что из-за дефицита кадров в республику начали приезжать рабочие из других стран, что вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Решением проблемы он видит минимизацию использования иностранной рабочей силы, однако для этого гражданам придется восполнить дефицит кадров ростом производительности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Производительность труда надо как в Евросоюзе — в три-пять раз выше. Потому что если мы не будем конкурентными с Европейским союзом, нам нечего там делать (в торговле.— "Ъ"), особенно Калининграду и Беларуси. Потому что у нас та экономика, которая присуща всему Европейскому союзу»,— сказал Александр Лукашенко (цитата по БЕЛТА).

Президент уверен, что республике удастся достичь поставленных целей, отказавшись от привлечения приезжих рабочих. Также он призвал расширить ассортимент производимых на территории страны товаров, поскольку «не назовешь ни одного товара, который бы нашим людям не нужен был».

По данным Белстата, в 2024 году объемы производства в республике составили 202,4 млрд белорусских рублей (примерно 5,4 трлн руб.) Это на 5,4% больше, чем годом ранее. Среди основных отраслей промышленности — производство продуктов питания, напитков и табачных изделий, производство продуктов нефтепереработки, производство химических продуктов, металлургия и машиностроение.

Екатерина Отрашкевич