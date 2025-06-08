Главные новости за неделю 2–8 июня. Кубань, Адыгея, Крым

Дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) над акваторией Черного моря уничтожена украинская управляемая ракета «Нептун-МД».

Выручка кубанского общепита за год выросла почти в 1,5 раза. По итогам 2024 года она составила почти 122 млрд руб. В 2023 году общепит региона заработал 84,8 млрд руб.

Сочи вошел в число лидеров по количеству бронирований авиабилетов среди внутренних рейсов. Город-курорт выбрали 13% российских путешественников, планирующих внутренние перелеты.

Городской суд Керчи заключил под стражу до 22 июля 2025 года бывшего мэра города Святослава Брусакова, которого обвиняют в незаконной продаже земельного участка и выдаче разрешений на строительство в охранной зоне археологического памятника.

Тихорецкий городской суд оштрафовал бывшую заведующую кафедрой экономики и менеджмента филиала КубГУ Елену Королюк на 1,95 млн руб. Ее признали виновной в 15 эпизодах получения взяток и служебном подлоге.

Кубанского комика включили в перечень террористов и экстремистов. Ранее артист был арестован по уголовному делу о разжигании ненависти.

Западный обход Краснодара расширят до шести полос за 3 млрд руб. В бюджет Краснодара поступит около 200 млн руб. компенсации за вырубку 2 тыс. деревьев в рамках реконструкции.

Президиум регионального политсовета «Единой России» определил кандидатуру Вениамина Кондратьева для последующего выдвижения кандидатом от «Единой России» на выборы губернатора Кубани.

Пленум комитета Краснодарского краевого отделения КПРФ поддержал кандидатуру Александра Сафронова для выдвижения на выборы губернатора Краснодарского края.

Сергей Шишкарев оставил «Черноморец» из-за конфликта с властями Новороссийска.

Министерство сельского хозяйства Кубани связало подорожание плодово-ягодной продукции и овощей с ростом затрат на удобрения, топливо и хранение.

Трасса М-4 «Дон» заняла одно из ведущих мест в списке самых дорогих платных автодорог страны.