Сергей Шишкарев оставил «Черноморец» из-за конфликта с властями Новороссийска

Совладелец и председатель совета директоров группы компаний «Дело» Сергей Шишкарев объявил о прекращении инвестиций в футбольный клуб «Черноморец» из Новороссийска, сославшись на отсутствие поддержки со стороны местных властей в вопросе строительства нового стадиона. По его словам, невозможность реконструкции или возведения арены стала ключевым препятствием для дальнейшего участия бизнеса в развитии команды, пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГК «Дело» Фото: ГК «Дело»

По итогам прошедшего сезона клуб занял третье место в Первой лиге, но был лишен возможности участвовать в стыковых матчах за выход в РПЛ из-за несоответствия домашнего стадиона требованиям лиги. Шишкарев отметил, что вложил в клуб значительные средства и направил уведомление о выходе из состава учредителей, сославшись на положения федерального закона о некоммерческих организациях.

Группа «Дело» стала титульным спонсором «Черноморца» в 2022 году, а сам Сергей Шишкарев занял пост председателя наблюдательного совета клуба. Он заявил, что готов построить стадион в Новороссийске и не отказывается от ранее данных обещаний, однако, по его утверждению, за два с половиной года ни один участок под строительство инвестору предложен не был. При этом, по его словам, компания разработала проект реконструкции арены «Центральный», на который было потрачено порядка 60 млн руб., но реализация невозможна из-за раздробленности собственности на землю.

В качестве дополнительного аргумента господин Шишкарев указал, что за все время сотрудничества с властями провел множество переговоров, но необходимого содействия так и не получил. Он охарактеризовал действующую арену клуба как «общегородскую помойку», подчеркнув, что ее состояние свидетельствует об отсутствии должного внимания со стороны администрации.

Вячеслав Рыжков