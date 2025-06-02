Экс-мэра Керчи арестовали за земельные махинации

Городской суд Керчи заключил под стражу до 22 июля 2025 года бывшего мэра города Святослава Брусакова, которого обвиняют в незаконной продаже земельного участка и выдаче разрешений на строительство в охранной зоне археологического памятника. Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на пресс-службу суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Экс-чиновника обвиняют в продаже земельного участка площадью 1,5 тыс. кв. м на центральной набережной местному депутату и владельцу строительной компании за 20% от кадастровой стоимости в 340 тыс. руб.

Кроме того, Святославу Брусакову инкриминируют незаконное возведение торгового центра в пределах охранной зоны археологического комплекса «Древний город Пантикапей» на территории Приморского сквера, а также выдачу разрешений для строительства двух автозаправочных станций.

Он покинул пост руководителя администрации Керчи в июле 2024 года. До этого глава Крыма Сергей Аксенов сделал ему выговор за неэффективную работу по благоустройству дворовых территорий, демонтажу недостроенных объектов, обрезке и сносу деревьев в городе.