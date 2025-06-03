Сочи стал одним из лидеров по бронированию авиабилетов на лето

Сочи вошел в число лидеров по количеству бронирований авиабилетов среди внутренних рейсов. Об этом сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе сервиса «Авиасейлс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации сервиса, Сочи вошел в число самых популярных направлений для путешествий по России в летнем сезоне 2025 года, заняв второе место по объему бронирований. Город-курорт выбрали 13% российских путешественников, планирующих внутренние перелеты (в 2024 году было 15%).

Чаще всего в Сочи летят из Москвы — 24% всех бронирований на этот маршрут приходится на столицу. Значительный спрос отмечается также на рейсы из Санкт-Петербурга (9%), Екатеринбурга (7%), Уфы (5%) и Тюмени (4%).

Средняя продолжительность пребывания туристов в Сочи составляет около десяти дней, что превышает средний показатель по России, равный семи дням. Почти четверть бронирований (24%) оформлены авиапассажирами с детьми, что значительно выше среднего показателя по стране — 14%.

В общем рейтинге летних направлений лидирует Москва с долей в 17% от всех внутренних бронирований, на третьем месте — Санкт-Петербург (12%). Также в топ-5 популярных городов вошли Калининград (6%) и Минеральные Воды (4%).

Богдан Кобец