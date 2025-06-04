Кубанского комика включили в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес в перечень лиц, причастных к экстремистской и террористической деятельности, стендап-комика из Ейска Артемия Останина. Ранее артист был арестован по уголовному делу о разжигании ненависти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в ходе одного из выступлений в Москве он допустил высказывания, содержащие признаки вражды в отношении граждан, получивших инвалидность вследствие участия в боевых действиях. Фигуранта Останина задержали в марте при попытке покинуть территорию России.

Комик вины не признает, однако после задержания принес публичные извинения за прозвучавшие слова.

В середине мая суд Москвы продлил комику Останину арест. Следствие требует содержания Останина в СИЗО, ссылаясь на его связи в творческой среде, возможность давления на свидетелей и риск побега.

Вячеслав Рыжков