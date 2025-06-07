На выборы губернатора Кубани от КПРФ выдвинули Александра Сафронова

Сегодня, 7 июня, на пленуме комитета Краснодарского краевого отделения КПРФ единогласно поддержали кандидатуру Александра Сафронова для выдвижения на выборы губернатора Краснодарского края. Об этом в своем Telegram-канале сообщил член бюро краевого отделения КПРФ Роман Поливода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Поливода Фото: Telegram-канал Поливода

По его словам, официально выдвижение Александра Сафронова состоится на конференции регионального отделения КПРФ 14 июня 2025 года. В настоящее время господин Сафронов занимает должность секретаря комитета краевого отделения политической партии КПРФ.

«Желаю моему товарищу Александру Сафронову удачи и терпения. Он молод (40 лет), член партии с 2006 года. С 2020 года является секретарем Комитета регионального отделения КПРФ, активный общественник и депутат Гордумы Краснодара»,— написал господин Поливода.

Ранее Александр Сафронов участвовал в выборах на пост губернатора Краснодарского края в 2020 году. В ряды КПРФ вступил в 2006 году. В 2018 году был доверенным лицом кандидата в президенты РФ Павла Грудинина.

Первым зарегистрированным претендентом на пост главы региона стал действующий губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. 3 июня 2025 года президиум регионального политсовета «Единой России» определил его кандидатуру для последующего выдвижения кандидатом от «Единой России» на выборы губернатора Кубани.

Алена Воробьева