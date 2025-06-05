Трасса М-4 «Дон» стала одной из самых дорогих в России

Трасса М-4 «Дон» заняла одно из ведущих мест в списке самых дорогих платных автодорог страны. Об этом сообщается в исследовании сервиса 2ГИС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Стоимость проезда от Москвы до Сочи по маршруту составляет 5,8 тыс. руб., что в пересчете на 1 км— около 5 руб. При этом М-4 имеет самую большую протяженность платных участков — 1,1 тыс. км.

Для сравнения, проезд по трассе М-11 обойдется в 25 руб. за км, по Западному скоростному диаметру в Санкт-Петербурге — в 32 руб., а на Северном обходе Одинцова и проспекте Багратиона — в 30 руб.

Анна Гречко