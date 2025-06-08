Над акваторией Черного моря уничтожена управляемая ракета «Нептун-МД»

Сегодня, 8 июня, дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) над акваторией Черного моря уничтожена украинская управляемая ракета «Нептун-МД». Об этом сообщило Минобороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александра Каверина Фото: Александра Каверина

Также в период с 11:40 до 14:00 над Республикой Крым уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа. Еще три БПЛА были уничтожены силами ПВО над территориями Белгородской, Курской, Московской областей.

На Кубани в Краснодаре и городах черноморского побережья была объявлена ракетная и авиационная опасность. Отбой опасности дал Информационный центр оповещения Краснодарского края.

Алена Воробьева