Минсельхоз Кубани объяснил рост цен на фрукты и овощи

Министерство сельского хозяйства Кубани связало подорожание плодово-ягодной продукции и овощей с ростом затрат на удобрения, топливо и хранение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

По данным министерства, увеличение стоимости абрикосов, черешни, персиков, вишни, отдельных сортов слив и картофеля обусловлено ростом расходов на закладку насаждений, удобрения, защиту растений, обслуживание фруктохранилищ, энергоносители, оплату труда, горюче-смазочные материалы и транспорт.

Статистика показывает значительный рост цен. По данным Краснодарстата, средняя стоимость 1 кг картофеля увеличилась с 54 руб. в 2024 году до 102 руб. в 2025 году. В министерстве пояснили, что почти двукратное подорожание картофеля также связано с окончанием запасов урожая предыдущего года и началом продаж более дорогого молодого картофеля.

«Ъ-Кубань» писал, что потребительские цены в Краснодарском крае в марте 2025 года продемонстрировали годовой рост на 14,6%. Значительнее всего подорожали продукты питания, в то время как прирост цен на услуги достиг 12,2% в годовом выражении и 1,4% — в помесячном.

Мария Удовик