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Коммерсантъ FM
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Путин заявил о значимости «Премии МУЗ-ТВ» для культурной жизни России

Президент России Владимир Путин поздравил участников «Премии МУЗ-ТВ» с ее 20-летием. Глава государства заявил, что мероприятие стало большим событием в культурной жизни России. Премия предоставила начинающим артистам возможность заявить о себе на всю страну, добавил господин Путин.

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Телеведущие Лера Кудрявцева, Владимир Маркони и Яна Чурикова (слева направо) на церемонии вручения «Премии МУЗ-ТВ»

Телеведущие Лера Кудрявцева, Владимир Маркони и Яна Чурикова (слева направо) на церемонии вручения «Премии МУЗ-ТВ»

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Зрители перед началом концерта

Зрители перед началом концерта

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Певцы Mia Boyka (Мария Бойко) (справа) и Хабиб (слева)

Певцы Mia Boyka (Мария Бойко) (справа) и Хабиб (слева)

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Актер Дмитрий Журавлев (слева) и телеведущий Владимир Маркони (справа)

Актер Дмитрий Журавлев (слева) и телеведущий Владимир Маркони (справа)

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин

Телеведущий Владимир Маркони, певец SHAMAN (Ярослав Дронов) и глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина (слева направо) на церемонии вручения премии

Телеведущий Владимир Маркони, певец SHAMAN (Ярослав Дронов) и глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина (слева направо) на церемонии вручения премии

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин

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Телеведущие Лера Кудрявцева, Владимир Маркони и Яна Чурикова (слева направо) на церемонии вручения «Премии МУЗ-ТВ»

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Зрители перед началом концерта

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Певцы Mia Boyka (Мария Бойко) (справа) и Хабиб (слева)

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Актер Дмитрий Журавлев (слева) и телеведущий Владимир Маркони (справа)

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин

Телеведущий Владимир Маркони, певец SHAMAN (Ярослав Дронов) и глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина (слева направо) на церемонии вручения премии

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин

«И конечно, отрадно, что наряду с профессиональной, экспертной оценкой исполнительского мастерства участников важнейший голос в определении победителей принадлежит зрителям»,— говорится в заявлении президента.

По словам Владимира Путина, уважение к общественному мнению повышает авторитет и значимость «Премии МУЗ-ТВ» как одной из самых престижных в отечественном эстрадном искусстве. Глава государства рассчитывает, что сегодняшняя торжественная церемония пройдет на достойном уровне и оставит добрые, незабываемые впечатления. Господин Путин пожелал участникам мероприятия успехов и вдохновения.

Церемония вручения наград в области популярной музыки «Премия МУЗ-ТВ 2025» проходит 7 июня в Москве на сцене «Live Арена» в Новоивановском. Ведущими мероприятия стали Яна Чурикова, Владимир Маркони, Лера Кудрявцева, Николай Басков и Миа Бойка (Мария Бойко).

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