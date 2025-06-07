Путин заявил о значимости «Премии МУЗ-ТВ» для культурной жизни России
Президент России Владимир Путин поздравил участников «Премии МУЗ-ТВ» с ее 20-летием. Глава государства заявил, что мероприятие стало большим событием в культурной жизни России. Премия предоставила начинающим артистам возможность заявить о себе на всю страну, добавил господин Путин.
«И конечно, отрадно, что наряду с профессиональной, экспертной оценкой исполнительского мастерства участников важнейший голос в определении победителей принадлежит зрителям»,— говорится в заявлении президента.
По словам Владимира Путина, уважение к общественному мнению повышает авторитет и значимость «Премии МУЗ-ТВ» как одной из самых престижных в отечественном эстрадном искусстве. Глава государства рассчитывает, что сегодняшняя торжественная церемония пройдет на достойном уровне и оставит добрые, незабываемые впечатления. Господин Путин пожелал участникам мероприятия успехов и вдохновения.
Церемония вручения наград в области популярной музыки «Премия МУЗ-ТВ 2025» проходит 7 июня в Москве на сцене «Live Арена» в Новоивановском. Ведущими мероприятия стали Яна Чурикова, Владимир Маркони, Лера Кудрявцева, Николай Басков и Миа Бойка (Мария Бойко).