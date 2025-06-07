Путин заявил о значимости «Премии МУЗ-ТВ» для культурной жизни России

Президент России Владимир Путин поздравил участников «Премии МУЗ-ТВ» с ее 20-летием. Глава государства заявил, что мероприятие стало большим событием в культурной жизни России. Премия предоставила начинающим артистам возможность заявить о себе на всю страну, добавил господин Путин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Телеведущие Лера Кудрявцева, Владимир Маркони и Яна Чурикова (слева направо) на церемонии вручения «Премии МУЗ-ТВ» Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото Зрители перед началом концерта Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото Певцы Mia Boyka (Мария Бойко) (справа) и Хабиб (слева) Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото Актер Дмитрий Журавлев (слева) и телеведущий Владимир Маркони (справа) Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин Телеведущий Владимир Маркони, певец SHAMAN (Ярослав Дронов) и глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина (слева направо) на церемонии вручения премии Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин Следующая фотография 1 / 6 Телеведущие Лера Кудрявцева, Владимир Маркони и Яна Чурикова (слева направо) на церемонии вручения «Премии МУЗ-ТВ» Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото Зрители перед началом концерта Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото Певцы Mia Boyka (Мария Бойко) (справа) и Хабиб (слева) Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото Актер Дмитрий Журавлев (слева) и телеведущий Владимир Маркони (справа) Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин Телеведущий Владимир Маркони, певец SHAMAN (Ярослав Дронов) и глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина (слева направо) на церемонии вручения премии Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин

«И конечно, отрадно, что наряду с профессиональной, экспертной оценкой исполнительского мастерства участников важнейший голос в определении победителей принадлежит зрителям»,— говорится в заявлении президента.

По словам Владимира Путина, уважение к общественному мнению повышает авторитет и значимость «Премии МУЗ-ТВ» как одной из самых престижных в отечественном эстрадном искусстве. Глава государства рассчитывает, что сегодняшняя торжественная церемония пройдет на достойном уровне и оставит добрые, незабываемые впечатления. Господин Путин пожелал участникам мероприятия успехов и вдохновения.

Церемония вручения наград в области популярной музыки «Премия МУЗ-ТВ 2025» проходит 7 июня в Москве на сцене «Live Арена» в Новоивановском. Ведущими мероприятия стали Яна Чурикова, Владимир Маркони, Лера Кудрявцева, Николай Басков и Миа Бойка (Мария Бойко).