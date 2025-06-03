Ярославский «Шинник» попрощался с легионером

У защитника Седрика Гогуа из Кот-дИвуара завершился контракт с ярославским ФК «Шинник». Клуб поблагодарил футболиста за игру и пожелал успехов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Шинник» Фото: ФК «Шинник»

Напомним, что Седрик Гогуа выступал за команду весной сезона 2023/2024 и покинул клуб летом. Однако зимой 2025 года вернулся в «Шинник», чтобы «помочь команде достойно выглядеть в чемпионате до конца сезона». Как сообщал тогда футбольный агент, после окончания сезона 2024/2025 защитник отправится в клуб побольше.

В «Шиннике» сообщили, что в составе «черно-синих» в рамках первенств страны игрок провел 16 матчей, в которых забил один гол.

Алла Чижова