ТАСС: глава нацразведки Турции намерен участвовать во встрече РФ и Украины

Встречу делегатов России и Украины в Стамбуле будет модерировать министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Во встрече будет участвовать руководитель турецкой разведки Ибрагим Калын. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в МИД Турции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ибрагим Калын

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Ибрагим Калын

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Переговоры начнутся в 13:00 мск во дворце Чираган на берегу Босфора. Вступительная речь Хакана Фидана будет транслироваться в прямом эфире. 30 мая представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Турция не выступает посредником в этих переговорах.

В российскую делегацию входят Владимир Мединский, Михаил Галузин, Александр Фомин и Игорь Костюков. Украину представляют Рустем Умеров, Сергей Кислица, Александр Поклад и Олег Луговский.

О втором раунде переговоров РФ и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-трансляции «Ъ».