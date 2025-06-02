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ТАСС: глава нацразведки Турции намерен участвовать во встрече РФ и Украины

Встречу делегатов России и Украины в Стамбуле будет модерировать министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Во встрече будет участвовать руководитель турецкой разведки Ибрагим Калын. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в МИД Турции.

Ибрагим Калын

Ибрагим Калын

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Ибрагим Калын

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Переговоры начнутся в 13:00 мск во дворце Чираган на берегу Босфора. Вступительная речь Хакана Фидана будет транслироваться в прямом эфире. 30 мая представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Турция не выступает посредником в этих переговорах.

Что известно о стартующих переговорах России и Украины в Стамбуле. Главное

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В российскую делегацию входят Владимир Мединский, Михаил Галузин, Александр Фомин и Игорь Костюков. Украину представляют Рустем Умеров, Сергей Кислица, Александр Поклад и Олег Луговский.

О втором раунде переговоров РФ и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

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