Турция усилила меры безопасности у места переговоров России и Украины в Стамбуле

Меры безопасности на земле и на воде у дворца Чираган в Стамбуле, где сегодня встретятся российская и украинская делегации, усилены. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обстановка у дворца Чираган в Стамбуле

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости Обстановка у дворца Чираган в Стамбуле

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

«На улице рядом с Чираганом усилено полицейское патрулирование, стоят несколько автомобилей правоохранителей,— передает корреспондент ТАСС. — На участке Босфора около дворца постоянно находятся три полицейских катера и два катера береговой охраны».

Второй раунд прямых переговоров России и Украины запланирован на 13:00. Как сообщили в МИД Турции, откроет переговоры глава МИД Турции Хакан Фидан, который выступит с открытым для СМИ со вступительным словом. Ожидается, что турецкая делегация останется на площадке переговоров.

В Москве сообщали о намерении обменяться с Киевом меморандумами с условиями прекращения огня и начать обсуждение пунктов будущего соглашения. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах с Украиной, сообщал, что Россия получила украинский вариант меморандума о мирном решении конфликта. Российская сторона пообещала представить свой вариант непосредственно на встрече. Украинский меморандум, содержание которого агентство Reuters опубликовало накануне, предполагает «полное прекращение огня в воздухе, на суше и на море без предварительных условий», отказ Киева от сохранения нейтралитета, а также гарантии безопасности для Украины.

Первые за три года прямые переговоры РФ и Украины прошли в Стамбуле 16 мая. Стороны договорились подготовить проекты меморандума с условиями урегулирования конфликта, а затем продолжить диалог. Москва и Киев также договорились о крупнейшем обмене пленными в формате «1000 на 1000».Через несколько дней Владимир Путин и Дональд Трамп по телефону обсудили итоги переговоров.

Подробности — в материале «Ъ» «Украинское урегулирование проходит Босфор».

Анастасия Домбицкая