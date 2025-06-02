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Украинская делегация прибыла в Стамбул для переговоров с Россией

Переговорная группа Украины прибыла в Стамбул, передает Reuters. В 13:00 мск должен начаться второй раунд прямых российско-украинских переговоров.

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Более 100 журналистов из разных стран ожидают начала встречи около дворца Чираган, передает ТАСС.

Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Российские делегаты представят проект меморандума и другие предложения по прекращению огня, говорила представитель МИДа Мария Захарова.

Онлайн: второй раунд прямых переговоров России и Украины в Стамбуле

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Украинскую делегацию возглавит министр обороны Рустем Умеров. По словам президента Украины Владимира Зеленского, украинские переговорщики будут добиваться безусловного прекращения огня, освобождения пленных, а также возвращения детей, которые оказались на территории РФ в результате военных действий. Также стороны обсудят возможную встречу президентов России и Украины.

Подробнее о новом раунде переговоров — в материале «Ъ» «Украинское урегулирование проходит Босфор».

Елизавета Шмакова

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