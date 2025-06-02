Украинская делегация прибыла в Стамбул для переговоров с Россией

Переговорная группа Украины прибыла в Стамбул, передает Reuters. В 13:00 мск должен начаться второй раунд прямых российско-украинских переговоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Более 100 журналистов из разных стран ожидают начала встречи около дворца Чираган, передает ТАСС.

Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Российские делегаты представят проект меморандума и другие предложения по прекращению огня, говорила представитель МИДа Мария Захарова.

Украинскую делегацию возглавит министр обороны Рустем Умеров. По словам президента Украины Владимира Зеленского, украинские переговорщики будут добиваться безусловного прекращения огня, освобождения пленных, а также возвращения детей, которые оказались на территории РФ в результате военных действий. Также стороны обсудят возможную встречу президентов России и Украины.

Подробнее о новом раунде переговоров — в материале «Ъ» «Украинское урегулирование проходит Босфор».

Елизавета Шмакова