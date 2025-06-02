Турецкие силовики проверили безопасность места встречи делегаций РФ и Украины

Сотрудники безопасности проверяют дворец Чираган в Стамбуле перед переговорами России и Украины, запланированными на понедельник, сообщили «РИА Новости». Встреча запланирована на 13:00 мск.

Для проверки территории используются служебные собаки. У входа устанавливают турникеты для тщательного контроля всех входящих. Пока журналистов не пускают на территорию мероприятия.

В состав российской делегации входят помощник президента РФ Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Глава российского МИДа Сергей Лавров ранее заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию конфликта.