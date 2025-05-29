На станции «Таганская» московского метро произошло задымление

На станции «Таганская» Таганско-Краснопресненской линии московского метро произошло задымление. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на очевидцев. На станции чувствуется запах гари, платформу заполонил густой дым. Причина задымления неизвестна. РБК также сообщает о задымлении на «Марксистской» Калининской линии.

На опубликованном агентством видео дым идет из тоннеля. Некоторые СМИ также сообщали о задымлении состава поезда, в Дептрансе Москвы эту информацию опровергли.

По данным столичного Дептранса, движение на Таганско-Краснопресненской линии происходит в соответствии с графиком. Вентиляционные шахты переключены в режим дымоудаления. Специалисты устанавливают причины. Эвакуация пассажиров со станции «Таганская» не требуется, отметили в ведомстве.