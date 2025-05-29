«Салаватское» намерено профинансировать соцобъекты в Абзелиловском районе

ООО «Салаватское» объявило о финансировании ремонта интерната в селе Бурангулово и строительстве спортивной площадки в лагере «Ирандык» Абзелиловского района. Директор компании Тагир Бахтигареев сообщил об этом на заседании Наблюдательного совета при Министерстве экологии и природопользования республики, которое прошло в селе Аскарово.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Словоохотов, Коммерсантъ Фото: Сергей Словоохотов, Коммерсантъ

Общая сумма финансирования составит около 70 млн руб.

В интернате планируется ремонт кровли, фасада, цоколя, окон, дверей и полов, а также отделочные работы и установка оборудования. В лагере «Ирандык» появится спортивная площадка с песчаными участками, дорожками, баскетбольными и волейбольными площадками. Общая площадь работ составит около 2 тыс. кв. м.

Тагир Бахтигареев отметил, что компания активно участвует в жизни Абзелиловского района. Ранее была проведена олимпиада по точным предметам и башкирскому языку, а также организованы экологические акции по очистке берегов реки Большой Кизил. Компания также помогла приобрести ели для Аллеи памяти к юбилею Победы в Елимбетово.

ООО «Салаватское» владеет лицензией на право пользования недрами одноименного медно-порфирового месторождения до 2044 года. По прогнозам, в недрах месторождения содержится около 1 млн тонн меди. В случае если запасы подтвердятся, компания собирается построить горно-обогатительный комбинат. Общая сумма инвестиций оценивается в 40 млрд руб. При выходе предприятия на полную мощность (ожидается, что это произойдет к 2030 году) на предприятии будет трудоустроено около 1,5 тыс. человек. 95% сотрудников ГОКа планируют набрать из числа жителей Абзелиловского района.

Олег Вахитов