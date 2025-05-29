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Глава Лысьвы уходит в отставку

Глава Лысьвенского округа Никита Федосеев подал в местную думу заявление о досрочном прекращении полномочий. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».

Никита Федосеев

Никита Федосеев

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Никита Федосеев

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Депутаты рассмотрят заявление на сегодняшнем заседании думы. В случае принятия отставки, полномочия главы прекратятся 1 июня.

Господин Федосеев был назначен и. о. главы Лысьвенского округа в феврале 2022 года, а в апреле того же года утвержден в должности главы по результатам конкурса.

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