Глава Лысьвы уходит в отставку
Глава Лысьвенского округа Никита Федосеев подал в местную думу заявление о досрочном прекращении полномочий. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».
Никита Федосеев
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Депутаты рассмотрят заявление на сегодняшнем заседании думы. В случае принятия отставки, полномочия главы прекратятся 1 июня.
Господин Федосеев был назначен и. о. главы Лысьвенского округа в феврале 2022 года, а в апреле того же года утвержден в должности главы по результатам конкурса.