Песков ответил на критику Трампа в адрес Путина

Россия не будет жертвовать своими национальными интересами, которые для президента Владимира Путина превыше всего. Так пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал критические высказывания президента США Дональда Трампа в адрес Москвы и российского лидера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Вместе с тем имеется огромное количество нюансов в рамках того, что предстоит обсудить, которыми нельзя жертвовать. И которыми ни одна из сторон не будет жертвовать исходя из своих национальных интересов. Так же, как и у Соединенных Штатов, у России есть свои национальные интересы, которые для нас превыше всего, и они превыше всего для нашего президента»,— сказал господин Песков журналистам.

Пресс-секретарь президента также отметил, что именно первопричины украинского кризиса «представляют собой существенную угрозу» национальным интересам РФ.

Накануне Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин «играет с огнем». Ранее американский лидер говорил, что недоволен президентом России. Это произошло после нанесенного в ночь на 25 мая массированного удара российской армии по предприятиям ВПК Украины. Кремль связал слова господина Трампа с «эмоциональной перегрузкой». Госдеп заверил, что заявления президента США о России не стоит считать разочарованием.

Подробности — в материале «Ъ» «На Россию оказывается давление».

Анастасия Домбицкая