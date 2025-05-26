Песков увязал высказывания Трампа о Путине с эмоциональной перегрузкой

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков связал высказывания президента США Дональда Трампа в отношении российского коллеги Владимира Путина с «эмоциональной перегрузкой». Он объяснил действия российского лидера необходимостью принимать решения, исходя из интересов безопасности РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

26 мая президент США Дональд Трамп во время перелета из штата Нью-Джерси в Вашингтон заявил, что он «недоволен тем, что делает (Владимир. — "Ъ") Путин». Американский лидер пояснил, что причиной его недовольства является атака России на объекты Украины в то время, пока стороны ведут переговоры о прекращении огня.

Накануне Россия и Украина завершили крупнейший обмен пленными с Украиной по формуле «1000 на 1000». Он проводился в три этапа. Первый прошел 23 мая, тогда обе стороны передали по 270 военнослужащих и 120 гражданских лиц. Во время второго этапа, 24 мая, было передано еще по 307 военнослужащих. 25 мая вернулись 303 российских военнослужащих, столько же было передано Украине.

Подробнее о процессе урегулирования на Украине — в материале «Ъ» «Защищенная связь».

Анастасия Домбицкая