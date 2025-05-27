Госдеп: заявления Трампа о России не стоит считать разочарованием

Последние заявления президента США Дональда Трампа о России не следует рассматривать как разочарование американского лидера. Об этом сообщила официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс. Речь идет о словах господина Трампа, что президент России Владимир Путин «играет с огнем» и с Москвой случились бы плохие вещи без Вашингтона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Lamarque / Reuters Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«Я бы не назвала это разочарованием. Это заявление человека, который руководит мирными усилиями в стольких разных регионах. Он ясно дает понять и абсолютно открыт о своем мнении. Думаю, России следует серьезно к этому относиться, американцы точно так относятся»,— заявила госпожа Брюс на брифинге. Трансляция велась на YouTube-канале Fox News.

Представитель Госдепа также прокомментировала заявления господина Трампа после ударов РФ по ВПК Украины. По ее словам, это отражает не эмоциональный фон, а вовлеченность президента США в усилия по урегулированию конфликта. «Он делает что-то, о чем страстно беспокоится. Он знает, чего хочет достичь. Он унаследовал мир в огне, и привержен тому, чтобы остановить эти вещи»,— заключила Тэмми Брюс.

26 мая президент США заявил, что недоволен действиями Владимира Путина. Он пояснил, что его отношение связано с ударами России по ВПК Украины, пока стороны пытаются вести переговорный процесс. На следующий день пресс-секретарь Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия будет обеспечивать свою безопасность, несмотря ни на какие слова Дональда Трампа и ход переговоров.

Подробности — в материале «Ъ» «Дональда Трампа отворачивают от России».