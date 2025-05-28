Кремль: Россия и Украина работают над условиями перемирия

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что переговорные команды России и Украины занимаются выработкой перечня условий для перемирия. В ближайшее время стороны обменяются проектами меморандумов по прекращению огня и будут готовиться к следующему раунду переговоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Пока мы же не перешли к стадии временного перемирия и прекращения огня. Сначала предстоит согласовать тексты меморандума и выработать тот перечень условий для временного перемирия. Вот этим сейчас занимаются наши переговорные команды. А специальная военная операция продолжается»,— сказал представитель Кремля журналистам.

16 мая в Стамбуле состоялись первые прямые переговоры России и Украины с весны 2022 года. Украинская делегация предлагала ввести 30-дневное прекращение огня с возможностью продления. По итогам встречи стороны договорились представить друг другу предложения по достижению мира. Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что призывы к прекращению огня без предварительных условий необходимы только для перевооружения ВСУ.

О ситуации вокруг конфликта — в материале «Ъ» «Вводит — не вводит».

Лусине Баласян