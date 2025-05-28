Песков: место встречи России и Украины должно устраивать обе стороны

Место следующего раунда переговоров между Россией и Украиной должно устраивать обе стороны. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в ответ на вопрос «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Очевидно, что место должно устраивать обе стороны, которые ведут прямые переговоры»,— сказал господин Песков, отвечая на вопрос «Ъ» о том, как в Кремле смотрят на заявление посланника США Кита Келлога провести следующий раунд переговоров России и Украины в Женеве.

27 мая по итогам переговоров с главой МИД Турции господин Лавров сказал, что Россия рассматривает Стамбул как приоритетную площадку для переговоров с Украиной. Как пояснял «Ъ» источник, близкий к управлению по коммуникациям в администрации президента Турции, Анкара хотела бы зарезервировать за собой право проводить такие встречи. Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог при этом допускал, что следующий раунд мирных переговоров между Москвой и Киевом может пройти в Женеве. США уже получили от Украины список условий для мирного урегулирования и ожидают такой от России.

О том, как Турция резервирует за собой роль посредника, читайте в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая