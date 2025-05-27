Строителей ледовой арены оштрафовали за несогласованные вип-лифты

Волжско-Окское управление Ростехнадзора привлекло АО «Крокус», генподрядчика по строительству ледовой арены в Нижнем Новгороде, к административной ответственности по ст. 9.4. КоАП РФ за нарушение обязательных требований в области строительства и применения строительных материалов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В марте сотрудники Ростехнадзора провели внеплановую проверку на строящемся объекте и установили, что строители провели не предусмотренный проектной документацией демонтаж монолитных участков перекрытий подвала, первого и второго этажей около лифтовой шахты для установки дополнительных вип-лифтов.

Проверяющие выяснили, что на момент производства работ данные изменения не направлялись в Главгосэкспертизу, ее заключение по демонтажу конструкций для обустройства вип-лифтов отсутствует. В результате «Крокус» оштрафовали на 700 тыс. руб., поскольку это нарушение было повторным — ранее надзорный орган также выявлял на объекте отступление от проекта. Представители строительной компании выводы проверки не оспаривали и согласились с протоколом, решив добровольно уплатить штраф.

Спортивный комплекс на Стрелке строится по концессионному соглашению с ООО «Ледовый дворец», дочерней структурой Корпорации развития Нижегородской области. Изначальная проектно-сметная стоимость строительства аренды — 14,7 млрд руб., завершить его планируется в этом году.

Иван Сергеев