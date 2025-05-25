Главные новости за 19–25 мая. Кубань, Крым и Адыгея

Республика Адыгея представила свой экономический потенциал на стартовавшем в Минеральных Водах Кавказском инвестиционном форуме, где планирует подписать ряд соглашений.

Новороссийский «Черноморец» не смог получить лицензию для участия в Российской премьер-лиге сезона 2025/26 из-за несоответствия городского стадиона современным требованиям, несмотря на хорошие спортивные результаты и стабильное финансирование клуба.

Футбольный клуб «Краснодар» в последнем матче сезона обыграл на своем поле московское «Динамо» и впервые в 17-летней истории клуба стал чемпионом России. Матч закончился со счетом 3:0.

Октябрьский районный суд Краснодара заключил под стражу бывшего вице-губернатора Александра Нестеренко на 1 месяц и 29 суток. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

У экс-главы Кавказского района Виталия Очкаласова изъяли активы на 5,5 млрд руб. В числе изъятых активов крупные сельскохозяйственные и транспортные предприятия.

Роспотребнадзор выдал санитарные заключения и разрешения на функционирование 80% летних оздоровительных учреждений Краснодарского края и Крыма.

Правительство России выделило дополнительно 7,5 млрд руб. на ликвидацию последствий разлива мазута в Керченском проливе.

Летний сезон в Анапе состоится, несмотря на временное закрытие пляжей. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил ходатайство администрации Анапы об увеличении исковых требований к владельцам танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», потерпевших крушение у Керченского пролива, до 545,9 млн руб.

Военные следователи возбудили дело против индивидуального предпринимателя, обвиняемого в хищении 176 млн руб. при поставках древесины по гособоронзаказу в Севастополе.

Краснодарская компания «Магнит» приобрела контрольный пакет в ООО «Городской супермаркет», управляющем сетью «Азбука вкуса». Ритейлер приобрел 81,55% акций через свою дочернюю компанию АО «Тандер».

В ряде сельскохозяйственных районов Крыма готовится введение режима угрозы чрезвычайной ситуации в связи с потерями части урожая косточковых культур, понесенными из-за весенних заморозков.

По материалам Крымской межрайонной прокуратуры возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы Крымского района. Его подозревают в крупном мошенничестве.