Роспотребнадзор одобрил работу 80% детских здравниц Кубани и Крыма

Роспотребнадзор выдал санитарные заключения и разрешения на функционирование 80% летних оздоровительных учреждений Краснодарского края и Крыма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Анну Попову.

По словам руководителя Роспотребнадзора, специалисты тщательно контролируют обстановку на Кубани после ЧС с разливом мазута. Особое внимание уделяется детскому оздоровительному отдыху.

Летние оздоровительные учреждения Краснодарского края, Анапы, Севастополя и Крыма получили разрешения, санитарные и педагогические заключения, на функционирование.

В декабре 2024 года произошло крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе, что привело к экологической катастрофе, в том числе загрязнению мазутом побережья Краснодарского края. На берег вынесло не менее 3 тыс. т мазута.

Ранее Роспотребнадзор представил заключение о состоянии пляжей Анапы и Темрюкского района, пострадавших от выбросов мазута после крушения танкеров в декабре 2024 года. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла о несоответствии пляжей Анапы требованиям для проведения курортного отдыха.

Как сообщал «Ъ-Кубань», исследования атмосферного воздуха, прибрежного песка и морской воды от Новороссийска в направлении Сочи не выявили нарушений санитарных норм

Анна Гречко