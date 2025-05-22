Чернышенко: Летний сезон в Анапе состоится несмотря на закрытие пляжей

Летний сезон в Анапе состоится, несмотря на временное закрытие пляжей. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Краснодарского края Фото: администрация Краснодарского края

Правительство утвердило комплекс мер по поддержке бизнеса Анапы и Темрюкского района. Основной инструмент — отсрочка уплаты страховых и налоговых платежей для предпринимателей региона. Платежи перенесены с февраля-октября на конец этого года. По итогам летнего сезона власти рассмотрят возможность продления отсрочки на 2026 год.

Вице-премьер также отметил, что на лето в Анапе и Темрюкском районе подготовлена масштабная событийная программа, включающая гастрономические и спортивные фестивали, посещение виноделен. Санаторно-курортные учреждения и гостиницы с бассейнами будут открыты для отдыхающих.

Алина Зорина