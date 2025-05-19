В отношении замглавы Крымского района расследуют дело о мошенничестве

По материалам Крымской межрайонной прокуратуры возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы Крымского района. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В ходе проверки соблюдения прав предпринимателей прокуратура выявила нарушения со стороны должностных лиц местного самоуправления в отношении инвесторов — субъектов малого предпринимательства.

Администрация Крымского района предприняла меры по завершению строительства многоквартирного дома для восстановления прав 34 членов жилищно-строительного кооператива, не получивших квартиры. Для этого был привлечен индивидуальный предприниматель в качестве инвестора.

По инициативе должностных лиц провели собрание с участием членов ЖСК, составили поименный список пострадавших и утвердили инвестиционное соглашение с предпринимателем.

Заместитель главы Крымского района, установив, что один из членов ЖСК умер, не исключил его из списка пострадавших граждан. Вместо этого чиновник изготовил дополнительное соглашение к инвестиционному договору, заменив умершего на родственника своего знакомого. После оформления права собственности квартира по договору купли-продажи перешла матери должностного лица.

Материалы проверки были направлены прокуратурой в орган предварительного расследования, что привело к возбуждению уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения в особо крупном размере). Ход расследования находится на контроле межрайонной прокуратуры.

Мария Удовик