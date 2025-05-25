Адыгея на Кавказском инвестиционном форуме планирует подписать ряд соглашений

Республика Адыгея представила свой экономический потенциал на стартовавшем в Минеральных Водах Кавказском инвестиционном форуме, где планирует подписать ряд соглашений для развития аграрного, туристического и промышленного секторов. Об этом сообщил в своих соцсетях глава республики Мурат Кумпилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: https: / t.me / muratkumpilov Фото: https: / t.me / muratkumpilov

На территории форума расположена экспозиция региона, отражающая природные особенности республики и демонстрирующая возможности для бизнеса. По словам главы Адыгеи Мурата Кумпилова, республика готова предложить инвесторам проекты, учитывая свой туристско-рекреационный потенциал, выгодное географическое расположение, развитую транспортную инфраструктуру и комплекс мер государственной поддержки предпринимательства.

«Планируем подписать ряд соглашений как с нашими давними партнерами, так и с новыми»,— заявил господин Кумпилов.

Руководитель региона подчеркнул, что все планируемые договоренности нацелены на фактическое развитие экономики Адыгеи в аграрной, туристической и промышленной отраслях. Реализация этих проектов должна положительно повлиять на социальную сферу, качество жизни граждан и создание дополнительных рабочих мест.

Лия Пацан