Краснодарский «Магнит» закрыл сделку по покупке 81,55% «Азбуки вкуса»

Краснодарская компания «Магнит» приобрела контрольный пакет в ООО «Городской супермаркет», управляющем сетью «Азбука вкуса». Ритейлер приобрел 81,55% акций через свою дочернюю компанию АО «Тандер», сообщает «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Финансовые детали сделки не раскрываются. В результате сделки «Магнит» получил 172 магазина общей площадью 100,4 тыс. «квадратов», а также пять производственных объектов, включая кулинарные, хлебопекарные и кондитерские предприятия.

Согласно источникам, на первом этапе «Магнит» планировал получить 51% сети за 30 млрд руб. с возможностью первоочередного выкупа оставшейся доли.

«Ъ-Кубань» писал, что ПАО «Магнит» сообщило о доходах, выплаченных по биржевым облигациям серии БО-005Р-03 за период с 4 апреля по 4 мая 2025 года. Общая сумма выплат составила 1,6 млрд руб. без учета налогов и других удержаний.