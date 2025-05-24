«Краснодар» обыграл «Динамо» и впервые в истории стал чемпионом России

Футбольный клуб «Краснодар» в последнем матче сезона обыграл на своем поле московское «Динамо» и впервые в 17-летней истории клуба стал чемпионом России. Матч закончился со счетом 3:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Краснодар» Фото: ФК «Краснодар»

Все три гола были забиты во второй половине встречи. Первый мяч в ворота москвичей забил нападающий быков Джон Кордоба. После удара своего одноклубника колумбийский форвард «быков» подхватил мяч и точным ударом не оставил шансов вратарю «динамовцев» Андрею Луневу. Автором второго гола на 82-й минуте стал полузащитник Никита Кривцов: воспользовавшись замешательством соперников, он отправил мяч в сетку ворот. Третий и решающий мяч с пенальти, уже в дополнительное время и за несколько минут до финального свистка забил Эдуард Сперцян.

«Краснодар» завершил сезон с 67-ю очками. На втором месте, отставая всего на один балл, оказался многократный лидер Чемпионата России петербургский «Зенит» — 66 очков. Бронзовым призером Российской премьер-лиги в этом году стало московское ЦСКА.

Александр Орлов